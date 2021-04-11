نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن استخراج تصريح العمرة على تطبيق “توكلنا اعتمرنا” الشروط والضوابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تصريح العمرة على تطبيق “توكلنا اعتمرنا” بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة وذلك من خلال بيان صدر الأحد الموافق 11 أبريل 2021 عن البد في إتاحة تصاريح خاصة بأداء العمرة كذلك التصريح الصلاة في الحرم المكي والمدينة المنورة وزيارة قبر الرسول، ويتم ذلك من خلال تطبيق «توكلنا»، وذلك بالتعاون مع “سدايا” وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونوهت وزارة الحج والعمرة أنه سيدأ استخراج التراخيص وتصريحات العمرة والصلاة بالحرمين وزيارتهما بدأ من غرة رمضان ١٤٤٢، وتُمنح تلك التصاريح بضوابط وشروط سنستعرضها من خلال هذا التقرير.

شروط استخراج تصريح العمرة على تطبيق “توكلنا اعتمرنا”

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج والعمرة أعلنت عن شروط منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرم طوال شهر رمضان وما يليه، وأضافت الوزارة أنه ابتداءً من 1 رمضان 1442 ستُمنح التصاريح الخاصة بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وكذلك تصاريح زيارة المسجد النبوي، وذلك لمن تلقى تلقيح وتحصين فيؤوس كورونا، حسب ما يتم ظهوره على تطبيق “توكلنا”، ولاب وأن يكون قد مر على تلقي التحصين 14 يوم، وذلك بعد الجرعة الأولى، وكذلك سيتم منح التصريح لمن أصيب بالفيروس في وقت سابق وتعافى من الإصابة.

الإجراءات الاحترازية شرط أداء مناسك العمرة

هذا وقد وجه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بالعمل على التعاون الوثيق بين وزارة الحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، وذلك للسيطرة على الجائحة والحد من انتشارها بين ضيوف الرحمن، وهدف المحافظة على صحة وسلامة المُعتمرين، كما وجه ولي العهد باستمرار التعاون بين كافة الجهات الحكومية بالمملكة، واستخدام التقنيات العالمية الحديثة في عملية وصول المعتمين والزوار للحرمين الشريفين والصلاة وأداء المناسك، والالتزام الكامل بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المُعلنة.

أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة، بعض الضوابط والشروط التي أعلنتها للحصول على تصريح العمرة أو الصلاة في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢ هجرياً، لذلك قررت الوزارة لحماية الجميع من الجائحة، بضرورة أن يكون الراغبين في العمرة أو الحج محصنين ضد العدوى، حرصاً على صحة المواطنين السعوديين أو الوافدين من الجنسيات الأخرى، وكذلك منعت جميع السيارات الغير حاصلة على تصريح بالدخول في المنطقة المركزية بالمملكة، لسلامة الجميع قبل أداء الصلاة أو العمرة في رمضان.

شروط توكلنا لإصدار تصريح العمرة والصلاة بالحرم زيارة قبر الرسول

يتم إصدار تصاريح العمرة والصلاة وزيارة قبر الرسول من خلال تطبيق توكلنا .

. وجوب التحصين وتلقي لقاح فيروس كورونا قبل التقديم على استخراج التصريح بـ 14 يوم.

يمكن لم أُصيب وتعافى استخراج التصريح.

لا يتم السماح لسيارات غير الحاصلين على تصريح العمرة والصلاة دخول المنطقة المركزية في المملكة.

عدم إصحاب الأطفال عند الذهاب للصلاة أو أداء مناسك العمرة.

تنفيذاً لما سبق فقد اصبح تطبيق “توكلنا” هو المنوط به وحده إصدار تصاريح العمرة والصلاة بالحرم وزيارة قبر الرسول، وأعلن التطبيق عن سهولة استخراج تلك التصاريح، هذا ويحظى تطبيق توكلنا بمصداقية وثقة مواطني المملكة، حيث يمتلك التطبيق بنية تحتية رقمية، وبناء عليه، فقد دعت وزارة الحج والعمرة السعودية مستخدمي تطبيق توكلنا إلى سرعة تحديق البيانات الخاصة بهم، ودعت وذلك حتى يتمكنوا من استخراج تصريع أداء مناسك عمرة رمضان للعام الحالي.