تحري رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية مرة أخرى الإثنين بسبب تعذر رؤية هلال شهر شعبان الماضي 1442

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عمر شويل - جدة رسمياً تحري رؤية هلال شهر رمضان الكريم مرة أخرى الإثنين 13/4/2021، بالمملكة العربية السعودية، وذلك اعتقاداً منهم أنه غداً الإثنين هو التاسع والعشرين 29 من شهر شعبان، وذلك بسبب عدم ثبوت رؤية هلال شهر شعبان في ليلة التاسع والعشرين 29 من شهر رجب الماضي، وكان سبب تعذر رؤية هلال شعبان هو الغبار والأتربة، وذلك الاعتقاد إن كان صحيحاً بعد تحري الهلال فسيكون شهر رجب الماضي هو ثلاثين يوماً وليس 29 يوماً.

تحري رؤية هلال شهر رمضان بالسعودية مرة أخرى الإثنين 13/4/2021 لتعذر رؤية الهلال

قامت المحكمة العليا بقرار عاجل بأنه سيتم التحري لهلال شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية مرة أخرى يوم الإثنين، وذلك لأن الهلال تعذرت رؤيته يوم الأحد.

حيث قالت المحكمة العليا أنه لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة، وسنقوم بعقد جلسة مساء يوم الإثنين ليتم صدور قرار بشأن رؤية هلال شهر رمضان الكريم لعام 1442 بالمملكة.

السعودية دعت إلى تحري هلال شهر رمضان يوم الأحد، حيث أنه قالت المحكمة العليا ” ندعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد، فإن لم يُرىٰ فيتحرى الهلال مرة أخرى يوم الإثنين”.

أول أيام شهر رمضان بالسعودية وثبوت الهلال 1442

أعلنت قطر ولبنان ومصر والعراق والكويت وتونس أنه يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، هو أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1442، والمحكمة العليا في السعودية تقول أنه لم يرد إلينا مايثبت أن أول أيام شهر رمضان يوم الثلاثاء، ولذلك سنعيد عقد جلسة أخرى الإثنين للتأكد من رؤية الهلال، وذلك بناءاً على الأمر السامي برقم 1829، وتاريخ 7/1/1433 هجرياً، والذي يقضي برصد أهلية الشهور في يوم التاسع والعشرين ورصده أيضاً في اليوم الذي يليه إذا تعذر.