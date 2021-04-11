موعد صرف مكرمة الضمان الإجتماعي رمضان 1442 واهم الشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة الضمان الإجتماعي رمضان 1442، التي ينتظرها المستنفدين من الضمان الاجتماعي في السعودية والتي اعتاد صرفها كل عام في شهر رمضان الكريم، والتي تعد عيدية من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وتعد تلك المكرمة هذا العام لها شكل مختلف في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية نتيجة انتشار ظاهرة كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا، والذي جعلت الحكومة السعودية تعلن عن قرارات صعبة من أجل مقاومة انخفاض الإيرادات.

موعد صرف مكرمة الضمان الإجتماعي

من المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذه الأيام الموعد النهائي لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي والمقرر صرفها في شهر رمضان الكريم، والتي اعتاد أن يتم صرفها مع المعاش الشهرى للضمان الاجتماعي في شهر رمضان، تعد قيمة مكرمة الضمان الاجتماعي لرب الأسرة الواحدة ألف ريال سعودي بينما يتم صرف تلك المكرمة إلى التابع بقيمة 500 ريال سعودي، وطبقا لموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل 2021 والموافق الأول من شهر رمضان 1442 يتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي.

ينتظر الكثيرون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعلان عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد الإعلان الرسمي لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي والذين اعتادوا يوم الخامس عشر أو السادس عشر من شهر رمضان المبارك ولكن هذا العام يشهد تغيير في موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي إلي الأول من شهر رمضان تزامننا مع صرف رواتب الضمان، حيث تساعد تلك المكرمة مثلها مثل المساعدات المقطوعة الكثير في مواجهة الغلاء والظروف المعيشية والاقتصادية، وخاصة لمدحوي الدخل والأسر الفقيرة.

شروط صرف مكرمة الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ابرز شروط صرف مكرمة الضمان جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للاستفادة من المكرمة الملكية ينتمي إلي الجنسية السعودية.

ينبغي أن يكون الفرد المتقدم لا يزيد دخلة الشهري عن 3 الأف ريال سعودي.

ينبغي علي المتقدم أن يكون متواجد في المملكة بصفة دائمة.

تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تسهيل وتوفير كل المتطلبات لدى أبناءة من أجل الحياة الكريمة لكل المواطنين، في القرارات المؤلمة لوزير المالية السعودي بإلغاء بدل المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة، لذا تبدأ حكومة خادم الحرمين بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والبالغ قيمتها مليار و850 مليون ريال سعودي، حيث تصرف تلك المقطوعة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

شروط الاستفادة من مكرمة خادم الحرمين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب صرف المبالغ المالية للمستفيدين من مكرمة الضمان الاجتماعي والتي جاءت كالاتي:

صرف 2000 ريال سعودي للأسرة التي عددها 3 أفراد.

صرف 1500 ريال سعودي إلى الأسرة المكونة من شخصين فقط.

صرف 1000 ريال سعودي في حالة أن يكون المستفيد من تلك المساعدات شخص واحد.

يعد ابرز المستفيدين من هذه الأموال هم اليتامى والعاجزون عن الاستمرار في مزاولة مهنتهم والمطلقات والأرامل ومحدوي الدخل.

إلي هنا وصلنا معكم إلى النهاية نرحب بجميع تعلقاتكم حول موعد مكرمة الضمان الإجتماعي رمضان 1442ه‍/2021م.