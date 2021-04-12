نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق صحتي..التسجيل والفئات المستحقة للقاح ( إطلاق خدمة جديدة لكبار السن ) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق صحتي السعودي ، يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين حاليًا بكثرة، عن التطبيق الجديد، الذي أصبح متداولًا على نطاق واسع، والمعروف باسم صحتي، إلا أنهم قد يواجهون بعض الصعوبات، في طريقة التسجيل بالتطبيق الجديد.

فـ برنامج صحتي تطبيق من أهم التطبيقات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها وزارة الصحة السعودية، حيث يهدف التطبيق إلى مساعدة أبناء المملكة لتصل إليهم كافة المعلومات الصحية بشكل إلكتروني، خاصة في زمن الجائحة العالمية حاليًا، فضلًا عن توفير الوقت والجهد.

على ذكر الخدمات الحكومية السعودية، قدمت السلطات في بلاد الحرمين، خدمات عديدة، عبر منصتها الإلكترونية المتميزة أبشر، والتي تتيح لمستخدميها إجراء مختلف المعاملات الحكومية، بكل سهولة ويسر، وخلال دقائق معدودة.

تطبيق صحتي السعودي

هو واحد من التطبيقات المشهورة في المملكة العربية السعودية، التي أطلقتها وزارة الصحة السعودية من أجل تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين السعوديين بشكل إلكتروني متطور وبدون الحاجة للذهاب إلى أحد المراكز الصحية، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، كما يتمتع هذا التطبيق بمجموعة من المميزات والتي تتلخص في الاتي:

يتميز التطبيق بتوفير جميع الخدمات الصحية بشكل إلكتروني وبالتالي يوفر على المواطنين الوقت والجهد.

يتيح التطبيق للمواطنين خدمة الاستفسارات عند بُعد.

يمتاز تطبيق صحتي وزارة الصحة أيضًا بقدرته على توفير الخدمات الصحية بسهولة مما يسهم في سرعة الحصول عليها.

القدرة على حجز المواعيد إلكترونيًا.

برنامج صحتي يُمكِّن مستخدميه أيضًا من عرض الإجازات المرضية المتاحة والحصول على التقارير الطبية اللازمة.

بعيدًا قليلًا عن القطاع الصحي، ولكن ليس ببعيد عن مجال الخدمات الحكومية السعودية، حيث يعتبر من أنجح البرنامج التنموية والمخصصة لتقديم الدعم المالي للمواطنين، برنامج حساب المواطن، الذي أسهم خلال السنوات القليلة الماضية، في رفع وتخفيف المعاناة الاقتصادية عن كاهل الملايين من المواطنين.

تحميل تطبيق صحتي السعودي على الهاتف

قامت وزارة الصحة بتوفير تطبيق صحتي السعودي على الهواتف الذكية، ولذلك سنعرض لكم الراوبط الخاصة بتحميل التطبيق على الهواتف وهي كالتالي:

طريقة التسجيل في موقع صحتي

والآن سنعرض لكم الخطوات التي يجب عليكم اتباعها للتسجيل في موقع صحتي السعودي ، وذلك حتى تستطيعوا الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ، وتتلخص الخطوات في التالي:

في البداية يتم الدخول على موقع وزارة الصحة السعودية. يتم إنشاء حساب جديد، ثم عمل تسجيل دخول. بعد ذلك نقوم بكتابة البيانات التي يطلبها الموقع مثل رقم الملف الطبي ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف إلى جانب عنوان أو محل الإقامة. ستصل إليك رسالة بها رمز التحقق على هاتفك. بعد إدخال رمز التحقيق يتم الضغط على أيقونة التالي.

على ذكر وزارة الصحة السعودية، وبالنسبة للباحثين عن الوظائف، فقد عرضت الوزارة مؤخرًا إمكانية الالتحاق ببعض الوظائف المتاحة لديها، والتي تصل لأكثر من 1000 وظيفة وفقًا لمجموعة من الضوابط والخطوات على أن يكون التقديم فيها إلكترونيًا، نظرًا للظروف الحالية.

خدمات تطبيق صحتي السعودي

هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق صحتي لكافة المواطنين السعوديين، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد عليهم حتى لا يكونوا مضطرين للذهاب إلى مكاتب الوزارة الصحية، وتتلخص الخدمات الإلكترونية في الاتي:

يوفر التطبيق إمكانية حجز المواعيد الخاصة بإجراء فحص الإصابة بالفيروسات.

توفير خدمة الاستشارات عن بُعد مما يجعلك غير مضطر للذهاب إلى مكاتب الوزارة.

القدرة على تسجيل وإضافة التابعين.

يقوم التطبيق بعرض الإجازة المرضية.

إمكانية عرض الوصفات الإلكترونية.

يوفر التطبيق ميزة البحث عن الدواء المناسب إلى جانب أقرب صيدلية تقوم ببيع الدواء.

توفير خدمة الاطلاع على النتائج الخاصة بالفحص المدرسي.

القدرة على حجز المواعيد في المراكز الخاصة بالرعاية الأولية.

قدرة المواطنين على تسجيل المؤشرات الحيوية.

على ذكر الخدمات والتطبيقات، فمع حلول الجائحة العالمية الحالية، أصبحت الحاجة ملحة لاستخدام التقنية، وهو ما أوجد مجالًا واسعًا، لإجراء المعاملات الحكومية أون لاين، ومن بينها الاستعلام عن رصيد المدفوعات في مختلف المجالات الخدمية، والتي يسرت بدورها على المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، إجراء معاملات آمنة وسريعة ودون قيود.

الفئات المستهدفة للحصول على لقاح الفيروس

قامت وزارة الصحة السعودية بتقسيم المواطنين الذين سيحصلوا على لقاح الفيروس إلى ثلاثة فئات وذلك حسب أعمارهم وحالتهم الصحية ويأتي ترتيبهم كالتالي:

المواطنون الذين يصل أعمارهم لأكثر من 65 عامًا. الذين يعانون من مرض السمنة المفرطة. الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات. الذين يواجهون مشكلات أو أمراض تتعلق بضعف المناعة. الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي. الأشخاص الذين تصل أعمارهم إلى ما دون الـ 50 عامًا. الذين أصابهم الفيروس من قبل. من تعافوا من الفيروس. الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالأمراض العادية. من يعاني من مرض السكري. وأخيرًا باقي المواطنين.

خدمة أولوية (11 أبريل 2021)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تدشين برنامج أو خدمة متميزة جديدة، لكبار السن، من المواطنين والمقيمين أو الوافدين على حدٍ سواء.

وحملت الخدمة أو البرنامج الجديد اسم “أولوية”، ووفق الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر”، فالخدمة باختصار تُعرف بأنها مخصصة للتطعيم السريع ضد فيروس كورونا في السعودية، باللقاحات المتوافرة، بدون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق، ودون الحاجة أيضًا لانتظار الدور المحدد سلفًا.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة أولوية، أصبحت متاحة في كافة مراكز التطعيم بالمملكة.

الوزارة بينت أيضًا، أن الخدمة مخصصة لكبار السن، من عمر 75 عامًا أو أكثر، للمواطنين والمقيمين أيضًا.

2 مارس.. يوم الشهداء

بالتزامن مع مرور عام، على تسجيل أول إصابة بالفيروس التاجي، في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تحديد يوم الثاني من مارس، من كل عام، ليكون يومًا لـ”شهيد الصحة”، تقديرًا وعرفانًا، بجهود شهداء القطاع الطبي والصحي في البلاد، والذين أفنوا أعمارهم للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

وأمس الثلاثاء، تصادف مرور عام، على إعلان وزارة الصحة السعودية، عن رصد أول حالة إصابة بكورونا في البلاد، لأحد المواطنين القادمين من إيران، عبر مملكة البحرين.

غير أنه، وعقب تسجيل أولى الإصابات، بفيروس كورونا المستجد في المملكة يوم 2 مارس 2020، أخذ الوضع الوبائي في التدهور، حيث قفزت أرقام المصابين لتسجل 1132 في 17 أبريل الماضي، ليسجل الرقم القياسي الأبرز، في 16 يونيو، ليبلغ 4919 حالة إصابة.

وبعدها تواصل التراجع، ليصل إلى أدنى مستوىٍ له، في الثاني من يناير الماضي، إلى 82 حالة إصابة فقط، غير أن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، دفع معدلات الإصابة للارتفاع مجددًا، حيث سجلت 350 إصابة جديدة لاحقًا.

أما عن حالات التعاف، فقد سجلت أولاها في 11 مارس الماضي، وبعد 9 أيام فقط من تسجيل الإصابة الأولى بالوباء العالمي، ليرتفع منحنى المتعافين، مسجلًا 7718 حالة في 16 يوليو الماضي، وهو الرقم الأعلى للمتعافين في بلاد الحرمين، منذ بداية الجائحة الشرسة.

وبين ارتفاع وهبوط، في الأشهر التالية، بلغ حد الشفاء اليومي من الفيروس المستجد 300 حالة يوميًا في فبراير المنقضي.

تقديم موعد الجرعة الثانية من اللقاح

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، المتبعة داخل المملكة العربية السعودية مؤخرًا، من أجل مكافحة جائحة كورونا، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إتاحة تقديم موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كوفيد- 19.

وعبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أوضحت الوزارة، أنه من المتاح لمن تم تأهيلهم خلال الفترة السابقة، للجرعة الأولى، حجز موعد للجرعة الثانية بعد يوم 18 فبراير الحالي، الموافق لـ 6 رجب 1442، أي بعد يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الوزارة أيضًا، إلى أن الحجز متاح للراغبين، من خلالها تطبيقها المميز “صحتي”.

جدير بالذكر، أنه في يناير الماضي، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إعادة جدولة تلقي اللقاح، بالنسبة للأشخاص المسجلين للحصول على الجرعة الأولى، مؤكدة أن الأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أوضحت الوزارة، أن تأخر توريد اللقاح، من الشركة المنتجة، إلى السعودية وغيرها من دول العالم، وجراء توقف مصنعها لغرض التوسع في خطوط الإنتاج، دفع وزارة الصحة لاتخاذ قرار من هذا النوع.

المرحلة الثانية للتطعيم ضد الفيروس

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم باللقاح ضد الفيروس التاجي في عموم المملكة.

الوزارة في بيانها المقتضب، أوضحت أن على الراغبين في أخذ اللقاح، ومعرفة الأماكن المتوفر والمتاح بها التطعيم، التقدم بحجز موعد، عبر تطبيق صحتي.

وأوضحت الوزارة أيضًا، أن تلقي اللقاح، سيكون وفقًا للجدول المحدد سلفًا، للفئات المستهدفة، وفقًا للأولوية، لتلقي التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا.

وحول مستجدات الوضع الوبائي، أعلنت الوزارة، أمس الخميس، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بـ”كوفيد- 19″، فضلًا عن رصد 5 حالات وفاة جديدة، بالإضافة لتعافي 371 حالة، ليرتفع عدد الحالات التي شفيت من الوباء لـ365017 حالة.

أتاحت وزارة الصحة السعودية في الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على خدماتها كاملة، سواءً في الوقت الحاضر أو في المستقبل، إمكانية إنشاء حساب على موقعها الرسمي، بغرض متابعة جميع المستجدات والحصول على كافة الخدمات المقدمة والتي تعلن عنها الوزارة بين الحين والآخر.

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الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم مميزات تطبيق صحتي السعودي ، كما أننا أطلعناكم بخطوات بسيطة وميسرة، على كيفية تحميل تطبيق صحتي وزارة الصحة على الهواتف الذكية، وكذلك شرح التسجيل في موقع صحتي من خلال وزارة الصحة السعودية ، وأخيرًا الخدمات التي يقدمها التطبيق.