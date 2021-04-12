نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحدد” موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 رابط الاستعلام والفئات المستحقة والمستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم من خلال هذا التقرير موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وكذلك رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي وكذلك رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الوزارة المنوط بها تقديم الخدمات الاجتماعية لمواطني المملكة من الفئات الأولى بالرعاية، وهي الفئات محدودة الدخل، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لتلك الفئات، حيث تمتد مظلة الوزارة للحماية الاجتماعية لتشمل تلك الفئات، ومن المقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي خلال ساعات، وكما هو مُعلن سيتم الصرف يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل، وهو الموافق الأول من شهر رمضان الكريم 1442، وبذلك يمكن تسجيل الدخول على الرابط المُخصص للاستعلام عن راتب الضمات الاجتماعي على موقع وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وتحديث البيانات

أهمية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث أكدت الوزارة على ضرورة قيام المستحقين ومستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم، وذللك حتى يتمكنوا من صرف المستحقات الخاصة بهم في موعدها، مستفيدي الضمان، وأضافت الوزارة أن تحديث البيانات عن طريق الرابط الإلكتروني المُخصص لذلك.

أما عن تحديث البيانات فيتم عن طريق تسجيل الدخول على الرابط برقم الهوية الوطنية للمُستفيد، وإضافة البيانات الصحيحة ومراجعتها قبل التحديث، وذلك حتى يتلافى المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي من تعليق رواتبهم الشهرية، ويجب تعديل أي تغيير قد حدث على الحالة الاجتماعية للمستحقين.

الفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة.

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي حسب عدد أفراد الأسرة

يتم تحديد الراتب الذي يتم صرفه للفئات المستحقة حسب الحالة الاجتماعية وكذلك حسب عدد أفراد الأسرة، هذا وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة المبالغ التي يتم صرفها حسي عدد أفراد الأسرة كما يلي:

الفرد الواحد: يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي كراتب شهري. الأسرة المكونة من فردين: يصرف لها 1285 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 3 أفراد: يصرف لها 1570 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 4 أفراد: يصرف لها راتب الضمان 1855 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 5 أفراد: يُصرف لها مبلغ 2140 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 6 أفراد: يُصرف مبلغ 2420 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل في الأول من شهر رمضان 1442، ويتواكب صرف راتب الضمان الاجتماعي مع مكرمة الملك سلمان في رمضان، والتي يُطلق عليها “مكرمة رمضان”، كما استعرضنا أيضا رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، وأهمية القيام بتحديث البينات، وذا=لك حتى يتجنب المستفيدين تعليق الراتب الخاص بهم.