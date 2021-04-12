أقدامك جنة….عائشة العلوني

عندما أريد الكتابة عنك تأبى الحروف أن تسير بقلمي ، ليس جهلاً مني بما سأكتب لكن عظمتك تهتز لها أركان أقلامي ، أشعر أن نبضات قلبي كالرعد في جوفي من عمق ما أشعر به ، ربما يقول البعض أني أُبالغ بالوصف لكن سيشعر بي من حالت الظروف بينه وبين التوسد على كتفيك ، إنها سيل من المشاعر تجف الأقلام أمامها حتى وأنا بعيدة عن عينك أعلم والله أن حبال دعواتك معلق بالله ، ويصلني عبق ذلك الدعاء ، كبرت أبنتك ياأمي وشاب منها الرأس وهي لاتزال بحاجه لدفء قربك ،كبرت يا أمي وكبر بي الهم وأخذت الدنيا تجرف ويلاتها بي ، عانقتني الأوجاع ، لكن دعواتك كانت سنداً وسلاحاً أتخطى به كل الصعاب ،هاأنا الآن أُماً ورغم ذاك أنا بحاجة لحضنك والبكاء على كتفيك ، بحاجة لأخذ غفوة بين ذراعيك ، إشتقت لرائحة الخبز من يديكِ ، فنجان قهوتك الذي تبدأين صباحك به ،أشتقت لصوتك وانتِ تنادين الصلاة الصلاة ، تفاصيل كثيرة يا أمي ، ها هو رمضان قد أقبل وأنا للسنة الثاني لا أجلس على سفرتك الرمضانية ، للسنه الثانية وأنا لم أقبل رأسك في غرة الشهر وأقول لك أعاده الله عليك أعواماً عديده ، كل الدنيا تهون بقربك أمي ، أمي يا صاحبة القلب اللين واللسان الهين والعطاء الذي لا حدود له ، لو بغلت كلماتي مشارق الأرض ومغاربها لن أوفيك بضع حقك ولو سخرت جميع حواسي لخدمتك لن أقدر أن أبلغ ما تفيض به يداكِ ،

أدامك الله لي جنة أتنعم بقربها

