تدشين مقر هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف

شريفه المالكي – الطائف دشن أ.خالد المالك رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين مقر فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف بمقر النادي الأدبي الثقافي، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس تحرير صحيفة الوطن د.عثمان الصيني، والأمين العام للهيئة د.عبدالله الجحلان ورئيس النادي أ.عطا الله الجعيد، وحضر الافتتاح عدد من الإعلاميين والصحفيين.

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