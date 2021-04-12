كيفية حساب الرسوم الجمركية السعودية وشروط الإعفاء والتحذيرات الجمركية

كيفية حساب الرسوم الجمركية السعودية وشروط الإعفاء، وما نقصده بالرسوم الجمركية أي الرسوم المالية التي يشترط دفعها عند وصولك مطار أي دولة في العالم، وتختلف الرسوم الجمركية لكل دولة عن غيرها من الدول، وبالنسبة للرسوم الجمركية السعودية فقيمتها لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي، ويتم فرض الرسوم الجمركية هذه في حالة زيادة مشتريات المسافر من ملابس وهدايا وغيرها، وفي هذه الحالة تقوم الدولة بفرض الرسوم الجمركية وتحديدها علي حسب القيم المحددة، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية حساب الرسوم الجمركية السعودية، وأهم الشروط التي تم وضعها للإعفاء.

كيفية حساب الرسوم الجمركية السعودية

هناك اختلاف بين كل بلد في تحديد وحساب الرسوم الجمركية، وبالنسبة للملكة العربية السعودية فلا تزيد الرسوم الجمركية عن ثلاثة آلاف ريال سعودي .

يحكم المجلس التعاوني الخليجي بالإعفاء الجمركي بالنسبة للهدايا وأمتعة السفر للمسافرين فقط، أما الصفقات التجارية لا .

هناك فاتورة خاصة بكل مواطن يجب تقديمها للعاملين بالجمارك في أثناء المرور في المطار ولا تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف ريال سعودي، أول ما يعادله .

ينبغي أن تكون الهدايا والملابس والألعاب بكميات بسيطة ليست هائلة.

ينبغي أن تكون الهدايات وأمتعة المسافر ليست من ضمن القائمة المحظورة من قبل النظام الجمركي.

السلع المقيدة تقع ضمن السلع المرفوضة، والتعريفة الجمركية أيضا من ضمن الأشياء الممنوعة.

ينبغي أن يقوم المسافر بتقديم الإثبات الجمركي الخاص به.

يجب عليه تقديم الفواتير الخاصة بالأشياء التي تم شرائها إن وجدت، وذلك ليسهل علي نفسه عملية الرفض والقبول.

ينبغي علي المسافر تقديم بعض من الوثائق لإثبات هويته، وأهمها صورة البطاقة الشخصية، وفي حالة إن كان البطاقة منتهية يتم دفع غرامة مالية يتم تحديدها من قبل المديرية الخاصة.

لا يجب أن يكون المسافر من ضمن الذين يقومون بإنهاء تجارة خاصة.

شروط الإعفاء الجمركي السعودي

هناك يعض الشروط التي تم وضعها من قبل الجمارك السعودية ليتم الإعفاء عن دفع الروسم الجمركية السعودية كالتالي :

الأشخاص الذين يأتون من خارج المملكة، والأجانب عن المملكة العربية السعودية ينطبق عليهم الإعفاء الجمركي .

الذين يقومون بالسفر إلي المملكة العربية السعودية لأول مرة .

يتم الإعفاء الجمركي علي الأشياء المستعملي التي تكون مع المسافر، حيث تعتبر من ضمن الأمتعة الشخصية للمسافر.

وفي حالة السفر إلي السعودية لأول مرة ينبغي تقديم إثبات علي هذا ليتم الإعفاء الجمركي له.

التحذيرات الجمركية السعودية للمسافرين علي الحمولات الزائدة