نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتمرنا ، تطبيق الحج الآن على جوجل بلاي بالتعاون مع توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتمرنا ، من واقع مسؤولية وزارة الحج والعمرة عن خدمة ضيوف الرحمن أطلقت تطبيق “اعتمرنا” لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية.

تطبيق اعتمرنا يتعاون مع تطبيق توكلنا

هكذا كان الوصف لتطبيق “اعتمرنا” على موقع التطبيقات جوجل بلاي حيث انه كان من أساسيات تلك التطبيق هو توفير فرص الحج للجميع مع ضمان سلامتهم وذلك بالتكامل مع تطبيق “توكلنا” للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عدد المرات التي يمكن للمحصنين من فيروس كورونا كوفيد-19 وهي مرة واحدة خلال شهر رمضان الكريم وذلك للمستفيدين من تطبيق “توكلنا” و “اعتمرنا” لكي يحجزوا التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة

اعتمرنا و وزارة الحج والعمرة

في وقت سابق أكدت وزارة الحج والعمرة انه يمكن أن تصدر تصاريح العمرة بعد 15 يوم من إصدار التصريح السابق ويمكن أن يعاد إصدار تصريح معين مجددا في نفس الحين للخص الذي يقوم بإلغاء تصريحه دون أداء العمرة وكان ذلك قبل أن تعلن وتغرد عبر الحساب المخصص لها في “تويتر” أن أداء مناسك العمرة في رمضان يكون مرة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أخيرا منذ وقت قريب أنها سوف تمنح التصاريح الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة والصلوات في المسجد الحرام بالإضافة إلى الزيارة للمسجد النبوي وذلك بدءا من 1 رمضان 1442 للأشخاص المحصنين من الفيروس وذلك وفقا لما يظهر من تطبيق “توكلنا” لفئات التحصين (محصن هنا يعني انه حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد ، أو انه امضي 14 يوم بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح ، أو انه أصيب ثم تعافى من إصابته)

كيف يتم الحجز

سوف يتم حجز تصاريح أداء مناسك الحج والعمرة بالإضافة إلى الصلوات والزيارة من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و “توكلنا” وذلك لكي يتناسب مع الطاقة التشغيلية الممكنة لكي يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.