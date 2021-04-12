150 ألف تمويل نفاذ للعمل الحر تقسيط ميسر بلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

يمنح الآن تمويل منتج نفاذ للعمل الحر 150 ألف ريال سعودي لغرض الحصول على تمويل عيني من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وأمتاز البنك بتوفير كافة المزايا التي يطلبها جميع العملاء السعوديين ولكن يهدف ذلك التمويل إلى الأهتمام بالعاطل والموظف السعودي لكي يصل إلى هدفه في السعودية ومنها فتح مشروعات صغيرة أو متوسطة بالمملكة وسهل بنك التنمية الاجتماعية للعاطلين والموظفين سداد التمويل حيث منح قرض العمل الحر بلا فوائد بالتقسيط الميسر لفترة طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات ويحق له الدفع الإلكتروني كأحد المزايا التمويلية التي سوف نتعرف عليها عبر مقاله اليوم وفتحت التقديم على موقع بنك التنمية الاجتماعية عن طريق رابط التقديم على تمويل منتج نفاذ من أجل الحصول على قرض العمل الحر للعاطل والموظف السعودي عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

مزايا الحصول على تمويل منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية

عند الموافقة على تمويل العمل الحر يتم الحصول على كافة المزايا التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لجميع العملاء من العاطلين عن العمل أو الموظفين السعوديين في المملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة

يوفر منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية تمويل بدون فوائد أو بدون رسوم مالية عند الحصول على تمويل العمل الحر

يمنح للعاطل والموظف السعودي تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر لفترة طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى عند القيام بالسداد

تمويل متفق مع الشريعة الإسلامية وأحكامه الشرعية في المملكة العربية السعودية

يعطي للعاطل والموظف السعودي ميزة التسجيل الدائم في التأمينات الإجتماعية بعد الموافقة على طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية

شروط هامة للحصول على تمويل العمل الحر في المملكة