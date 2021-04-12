إيداع المكرمة الملكية ومعاش الضمان الاجتماعي Sa هل تم إيداع المساعدات المقطوعة؟

إيداع المكرمة الملكية وراتب الضمان الاجتماعي في البنو ليتم انطلاق صرفها الثلاثاء 13 أبريل 2021 بالأول من رمضان، وذلك حسب ما تم تنظيمه وتحديده من الجهة المسؤولة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بتحديد أسماء المستفيدين ومن سيتم صرف المعاش لهم ومن سيتم استبعادهم، كما أعلن سمو خادم الحرمين بصرف المكرمة الملكية لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في هذا الشهر.

المراجعات الشاملة بوزارة الموارد البشرية والتنمية

حالة الضمان الاجتماعي

يقوم المستفيدين من صرف رواتب ومعاشات وزارة الموارد البشرية في التعامل مع الجهات الحكومية أو المؤسسات الصحية باستخراج بيان حالة الضمان الاجتماعي، وذلك للتعرف على الموقف من الضمان وكيفية الاستحقاق وهذا ليتم تحديد قيمة مبالغ الرعاية أو تقليلها أو رفعها تماما عن الفر المستفيدين وتتطلب الهيئة استخراج بيان حالة الضمان الاجتماعي، ولذلك يسعى الفرد للتعرف على خطوات استخراج حالة الضمان، وذلك لتحديد بعض الأشياء:

تحديد الرعاية الصحية والمبلغ المقرر لهم فيها.

كما يتم به التقديم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، المساعدات المقطوعة، والتي تصرف مرة واحدة في العام.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

يتم الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية من الخدمات الإلكترونية. يقوم بكتابة اسم المستفيد ورمز التحقق. كما يمكن التسجيل في رابط وزارة التنمية الاجتماعية للاستعلام. يتم الدخول على أيقونة الاستعلام عن حالة الضمان. كما يمكن الاتصال على رقم 8001222777 واتباع الخطوات المطلوبة في الخدمة الصوتية للوزارة.

إيداع المكرمة الملكية ومعاش الضمان الاجتماعي

متابعة طلب المساعدات المقطوعة من الأمور التي يتابعها المسجلين في الضمان، حيث تم إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي وأيضا المكرمة الملكية عبر الحسابات البنكية للمستفيدين ليتم بداية صرفها باليوم الأول من رمضان، حسب ثبوت رؤية الهلال الذي لم يتبيّن رؤيته ليوم الاثنين، ويتابع المستخدمين موعد صرف المساعدة المقطوعة بعد انتشار الأخبار عن نزول المبالغ المستحقة لها، إلا أن المتحدث باسم الوزارة أعلن عبر حسابها على تويتر عدم نزول المبالغ المقررة في برنامج المساعدات المقطوعة حتى الآن، وترقب تنزيلها في وقت قريب.