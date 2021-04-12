نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مستحقات التأمينات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد المؤسسات الخدمية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى هذه المؤسسة إلى تقديم خدمة التأمينات إلى المواطنين السعوديين بالطريقة التي تضمن لهم الحصول على مستحقاتهم دون الاحتياج إلى بذل مجهود في الذهاب إلى المقرات.

وفي هذا المقال يتم عرض كافة الخدمات التأمينية، وكيفية الاستعلام عنها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة.

كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات

يمكن الاستعلام عن مستحقات التأمينات من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع التأمينات الاجتماعية

يتم اختيار خدمة التحقق السريع من القائمة الرئيسية.

اختيار مستحقات تأمينية.

يمكن الاستعلام من خلال صفحة بها كل أسماء المستحقين للتأمينات، او يمكن من خلال إدخال رقم الهوية أو السجل المدني.

يظهر في صفحة منفصلة كافة تفاصيل التأمينات الخاصة بالمستعلم.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

يمكن التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية سواء كان المستعلم موظف او غير موظف من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي هنا..

يتم اختيار التحقق السريع من قائمة الخدمات الوظيفية.

يتم تحديد الحالة الوظيفية سواء كان موظف او غير موظف.

يتم إدخال رقم السجل المدني او رقم الهوية.

تظهر صفحة كاملة بها كافة التفاصيل الخاصة بالتأمينات.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التامينات الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن مدة الاشتراك في التامينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع التأمينات الاجتماعية

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

يتم اختيار خدمة التأمينات الاجتماعية أونلاين.

يتم الضغط على زر المهن السابقة.

يتم الضغط على أيقونة معلومات الأجر.

تظهر شاشة كاملة بها كافة بيانات المستخدم من مدة الاشتراك، وتاريخ الاشتراك، وحالات الاعتماد والاستبعاد واسباب الاستبعاد.

استعلام عن الراتب من التامينات الاجتماعية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن الراتب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع التأمينات الاجتماعية

يتم كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

يتم الضغط على زر تأمينات اونلاين.

يتم اختيار مدة الاشتراك، ثم يتم تحديد الوظيفة.

يتم تحديد جهة العمل، ثم تحديد الأجور، حيث تظهر قيمة الراتب المحددة من التأمينات الاجتماعية.

مستحقات التأمينات الاجتماعية للمرأة

يمكن الاستعلام عن تأمينات المرأة من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع التأمينات الاجتماعية

يتم إنشاء حساب من خلال كتابة الاسم وتعيين كلمة مرور.

يتم اختيار المعاشات من قائمة الخدمات الرئيسية.

يتم إدخال رقم الحساب المصرفي المرتبط برقم الهوية.

يتم ادخال بيانات التواصل مثل رقم الجوال والبريد الالكتروني.

لابد من قراءة جميع الشروط والأحكام التي تتضمنها الخدمة، ويتم الضغط على الموافقة.

لابد من قراءة جميع الشروط والأحكام التي تتضمنها الخدمة، ويتم الضغط على الموافقة. يتم أرسال رسالة نصية إلى الهاتف الجوال، يتم تأكيد الكود الذي سيصل إليها لكي يتم تفعيل الخدمة.

تظهر شاشة بها المعاشات(طلب دفعة المرأة)، وبالتالي قد يكون تم ارسال طلبك بنجاح.

يتم مراجعة الطلب من جهة المؤسسة بالإيجاب أو السلب.

شروط صرف التأمين الاجتماعي الخاص بالمرأة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المرأة التي ستحصل على التأمين، ومن ضمن هذه الشروط:

أن يكون عمر المرأة أقل من 60 عام.

يجب أن تكون المرأة متوقفة عن العمل.

يمر على التوقف عن العمل سنة على الأقل.

أن تقوم المرأة بتقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة لطلب المعاش.

خدمات التأمينات الخاصة بموظفي القطاع الخاص الحاليين

توفر التأمينات العديد من الخدمات الخاصة بموظفي القطاع الخاص مثل:

التعرف على المعاش الشهري للتقاعد.

إمكانية التقديم على طلب التقاعد.

الاستعلام عن خدمات “ساند” في أحقي الحصول على راتب في حال التقاعد.

يمكن معرفة تفاصيل العمل الحالي، وقيمة الاشتراكات التأمينية.

الاستعلام عن الخدمات الخاصة بالمستفيدين

هناك بعض الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية للمشتركين في التأمينات مثل:

استعراض المعاش.

إمكانية الحصول على شهادة تثبيت على راتب محلي.

يمكن تعديل الحساب البنكي وتعديل

إمكانية الحصول على شهادة تثبيت على راتب محلي. يمكن تعديل الحساب البنكي وتعديل خيارات الحساب.

يمكن تحديث المهنة الخاصة بالمستخدم، كما يمكن تحديث الراتب الخاص به، او تحديث البريد الالكتروني او رقم الهاتف.

خدمات التواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية

تقدم خدمة تقديم الشكاوى والاقتراحات من خلال:

الرقم المجاني 801243344

رقم الهاتف 0096611808777

ومن خلال الفاكس 00966112668900

ويمكن من خلال هذه الأرقام أن يقوم المستخدم بالعديد من الخدمات: