مواعيد الاختبارات النهائية في السعودية 1442 بمختلف المراحل الدراسية

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن جدول مواعيد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية، بعد أن تزايدت المطالبات من قبل كافة الطلاب بالمملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم عن تقديم الامتحانات قبل حلول شهر رمضان المبارك مثلما حدث في العام الماضي حتى يتفرغ الطلاب للصيام والعبادة والذكر بعيدًا عن الجو الذي تخلقه الامتحانات من توتر وقلق، وبات هذا المطلب مطلب جماهيري من قبل الجميع، ولكن جاء رد وزارة التربية والتعليم بالرفض حيث أقرت أن الامتحانات سوف تكون في مواعيدها المحددة مسبقًا من قبل الوزارة وأن يحدث أي تقديم لأي مرحلة تعليمية، وسوف يتم إجراء الاختبارات النهائية في بداية شهر رمضان لتنتهي بذلك في منتصف الشهر، وبالفعل تم نشر جداول الامتحانات التي سيؤديها الطلاب، وكانت قد شهدت محركات البحث الكثير من عمليات البحث عن المواعيد النهائية للاختبارات.

جدول مواعيد الاختبارات النهائية في السعودية

وكان مقرر للاختبارات النهائية أن تتم بعد عيد الفطر المبارك، ولكن قام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بطلب تقديم الموعد الخاص بالامتحانات، وذلك حتى يستطيع الطلاب التفرغ خلال شهر رمضان إلى العبادة وعدم تشتيتهم من خلال الاستعداد للامتحانات، وقامت وزارة التعليم بالموافقة على طلب تقديم الامتحانات ولكن ليس قبل بداية الشهر الكريم، وإنما سوف تبدأ في الأسبوع الأول من شهر رمضان لتنتهي بذلك مبكراً قبل نهاية الشهر.

ونشرت وزارة التربية والتعليم السعودية جداول الامتحانات النهائية الخاصة بكافة المراحل التعليمية وذلك من خلال تصريح لها أعلنت أنه لن تتم أي تأجيلات للامتحانات وأن الامتحانات سوف تتم في موعدها المحدد، وتم وضع جداول الامتحانات النهائية لمختلف المراحل والصفوف التعليمية، وتم وضع فترتين لأداء الاختبارات خلال اليوم الواحد، وتختلف فترات أداء الاختبارات حسب اختلاف المدارس والمناطق.