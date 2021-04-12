الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب لمستحقي الضمان الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب في مختلف أنحاء المملكة، حيث يتم إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستحقين بشكل دوري، وهو عبارة عن منحة سنوية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لعدد من الفئات تم تحديدها مسبقًا من قبل الوزارة، وجاءت هذه المساعدات لتساعد تلك الفئات على الأسعار المرتفعة، وتوفر لهم حياة معيشة مرفهة بعيدا عن الفقر، وجاءت هذه المساعدات للتصدي لكافة حالات الفقر في المملكة والقضاء عليها نهائيًا، وذلك حتى سن الارتقاء الاقتصادي الذي تسمو إليه المملكة، ومع تأخر مواعيد صرف المنحة المقرر لعام ١٤٤٢ من مساعدة الضمان الاجتماعي يريد المواطنين المستحقين الاطمئنان من عدم إيقاف هذا الدعم لهم، لذا نطمئن الجميع تخبرهم باقتراب حلول ميعاد الصرف لتلك المنحة، ولمعرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة لعام ١٤٤٢ أكمل قراءة السطور القليلة المقبلة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب



الآن يمكنك معرفة مواعيد صرف دعم المساعدات من المصادر الرسمية لها ومن الموقع الأساسي لها بعيدا عن المواقع الإلكترونية التي تروج الإشاعات والأخبار الخاطئة، فقط اتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم الخاص بالمستفيد وكلمة المرور الخاصة به أيضا على نفس الرابط.

إدخال الاسم بالكامل.

كتابة رقم الطلب.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة رمز التحقق الذي موجود أمامك على الشاشة.

اضغط على أيقونة استعلام .

وبعد ذلك سوف تظهر على الشاشة كل ما يخص صرف المقطوعة ومواعيد إيداع الدفعة الجديدة وأسماء المستفيدين من الدعم، ومن الجدير ذكره أنه يتم صرف هذا النوع من المساعدات بصفة سنوية لكافة الأفراد المستحقين له بدون استثناء.