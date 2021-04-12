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شريفه المالكي – الطائف
أقامت إدارة التثقيف الإكلينيكي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حملة (اعرف أرقامك)، تتمحور حول معرفة أهم الأرقام التي تؤثر على الصحة وهي: ضغط الدم، سكر الدم، محيط الخصر، كتلة الجسم.
هذه المبادرة تمكن المستفيدين منها من متابعة أرقامهم مع أي مركز صحي أو مستشفى بعد تسجيلها لدى تطبيق (صحتي).
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