شريفه المالكي – الطائف

أقامت إدارة التثقيف الإكلينيكي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حملة (اعرف أرقامك)، تتمحور حول معرفة أهم الأرقام التي تؤثر على الصحة وهي: ضغط الدم، سكر الدم، محيط الخصر، كتلة الجسم.

هذه المبادرة تمكن المستفيدين منها من متابعة أرقامهم مع أي مركز صحي أو مستشفى بعد تسجيلها لدى تطبيق (صحتي).