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عمر شويل - جدة قدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فرص تمويلية تصل قيمتها إلي 150 ألف ريال للعاطلين والموظفين بتمويل العمل الحر بقيمة 150 ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية ، وذلك لتوفير فرص استثمارية تساعد علي الحد من البطالة بالمملكة وتدعم الرواج الاستثماري والاقتصادي ، ومن خلال منتج نفاذ المعروف باسم تمويل العمل الحر من بنك التسليف والادخار والمقدم لمستفيدي التأمينات الاجتماعية بالمملكة يقدم البنك القرض بدون فوائد أو أرباح وعلي هيئة أقساط في السداد ، ويمكن للمتقدم الحصول علي مبلغ الـ 150 ألف ريال كتمويل عيني أو 60 ألف ريال كتمويل مالي ، وكما هو الحال بالنسبة لقروض بنك الراجحي ، فعلي المتقدم توفير كافة الضمانات اللازمة للحصول علي التمويل .

مزايا تمويل العمل الحر بقيمة 150 ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية

يقدم بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية تمويل العمل الحر بدون فوائد ببعض المميزات في ما يخص العاطلين والموظفين من المواطنين كالآتي :

يحق لكل من الموظف والعاطل الحصول علي تمويل عيني مثل تمويل عقار أو سيارة بحد أقصي الـ 150 ألف ريال.

يحق لكل من الموظف والعاطل الحصول علي تمويل مالي بحد أقصي الـ 60 ألف ريال.

يحق لكل الراغبين في الحصول علي تمويل منتج نفاذ فتح حساب لدي أحد البنوك السعودية.

يحق لمستفيدي القرض الدفع عن طريق الدفع الإلكتروني من خلال موقع بنك التنمية.

يحق للمتقدمين الحصول علي القرض بدون فوائد أو أرباح في حال موافقة الطلب.

يحق للحاصلين علي القرض السداد علي دفعات تصل لـ 60 شهراً.

وتسعي المملكة بدعم الاقتصاد السعودي من خلال خلق بيئة استثمارية عن طريق حزمة قروض كما تقدمه مؤسسة الراجحي المالية من فرص استثمارية ومنتجات تمويلية لدعم سوق العقارات بالمملكة.

شروط الحصول علي قرض التمويل من منتج نفاذ

يشترط عن التقدم للحصول علي تمويل العمل الحر من بنك التنمية توافر بعض الشروط لدي المستفيد كالآتي :

يجب ألا يقل سن المتقدم عن الـ 21 عام عند التقدم للطلب ولا يتجاوز سن الـ 60 عاماً.

يجب التحصل علي وثيقة عمل حر من وزارة العمل للمتقدم لطلب القرض.

علي الموظفين إثبات قيمة الدخل الثابت لهم بما لا يتجاوز الـ 14 ألف ريال شهرياً للحصول علي القرض.

يتاح التقديم للحصول علي القرض أن يكون من المواطنين السعوديين فقط.

وتقدم البنوك بالمملكة العربية السعودية العديد من الفرص التمويلية مثل قروض التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي و الحصول علي قروض من بنك سامبا فيما يخص الاستثمار