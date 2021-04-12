موعد صرف المكرمة الملكية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. مكرمة الملك سلمان 1442

موعد المكرمة الملكية هو أكثر ما يتم البحث عنه في الفترة الحالية من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك، والتي تشتهر بعدد كبير من الأسماء الأخرى ومن بينها مكرمة الملك سلمان، أو مكرمة الضمان الاجتماعي، وتعتبر أحد المبالغ المالية التي يتم إيداعها في حسابات جميع المواطنين البنكية ممن يستفيدوا من معاشات الضمان الاجتماعي، ويتم صرف تلك المنحة سنوياً في شهر رمضان المعظم مساهمةً من الدول في مساندة المواطنين على توفية احتياجات الشهر الكريم من السلع وحاجات المنزل قبل حلول الشهر المبارك.

موعد المكرمة الملكية 1442

أعلن أحد المصادر المسؤولة من داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، والتي يسند لها أن تقوم بصرف وتحديد موعد المكرمة الملكية لجميع المواطنين المستحقين لها في المملكة، مع العلم أنه تم الإعلان عن مبلغ استحقاق المكرمة الملكية في وقت سابق، والذي من المقرر أن يكون ألف ريال لكل مستحق في الشهر الكريم و500 ريال لكل تابع، ومن الضروري أن يكون كل مستحق لديه حساب فعال على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو المكرمة، حتى يتمكن من الاستعلام عن مواعيد الصرف أو مبلغ الاستحقاق، وذلك من خلال تسجيل رقم الهوية للتأكد من شخصية المستفيد، ومن المنتظر أن يكون موعد المكرمة الملكية في غضون الساعات القليلة القادم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

مكرمة الملك سلمان 1442

تعتبر مكم الملك سلمان أحد أنواع برامج المساعدات الاجتماعية المقدمة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وموجهة إلى الأسر السعودية المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي، مع العلم أنه لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن موعد المكرمة الملكية من قبل وزارة الموارد البشرية، ولكن أشارت العديد من المصادر المؤكدة على أن تكون في غضون ساعات.