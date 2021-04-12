نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل نزلت رواتب الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية؟ المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية يجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية كما يقوم المسجلين فيها بمتابعة المواعيد الخاصة بها وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، وتقوم وزارة الموارد البشرية بالرد على المتسائلين عبر حسابها على تويتر كما تقوم بتخصيص رقم مجاني للاستعلام المباشر من العاملين بالقطاع للرد على الاستفسارات وتبسيط خطوات التسجيل والاستعلام.

شروط الضمان الاجتماعي السعودي

هي خدمة قامت المملكة بتقديمها للمواطنين السعوديين بتأدية دول التكافل الاجتماعي بصرف مصارف الذكاة، حيث تقوم لجان الذكاة باستقبال ذكاة مال الأغنياء ليتم صرفها على فقراء الوطن وخاصة الذين لا يكفي الراتب الشهري نفقات الشهر، للأفراد والأسر والمعاقين والشيوخ وكذلك المطلقات والأرامل والمهجورات، وقامت الوزارة بإتاحة رابط التسجيل عبر رابك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجميع مع تقديم ما يثبت ما تم تقديمه:

لابد أن يتم كتابة كافة البيانات والمعلومات صحيحة مع الإقرار بصحة ما تم تقديمه.

يجب أن يتم تقديم عقد الإيجار وقيمته الإيجارية من إثبات السكن فيه بإيصال الكهرباء.

يقوم المتقدمين تقديم ما يفيد قيمة الراتب الشهري، وتقوم الوزارة بقبول طلبات المواطن المستقل براتب أقل من 2600 ريال ورب الأسرة براتب 3000 ريال.

تقوم المطلقات والأرامل والمهجورات بتقديم ما يفيد الاستقلالية على ولي الأسرة وإلا يتم احتسابهن فردا من الأسرة.

موعد صرف معاش الضمان ومقطوعة الضمان الاجتماعي

تقرر بداية صرف رواتب الضمان الاجتماعي في 13 أبريل 2021 وقام السيد ولي العهد بتقديم المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في بداية رمضان، على أن يتم صرفه مع الراتب في نفس اليوم، بواقع ألف ريال لرب الأسرة و500 ريال للتابعين بحد أقصى 3000 ريال للأسرة المكونة من 3 أفراد و2000 ريال للأسرة المكونة من فردين، وألف جنيه للأسرة المكونة من فرد واحد.

عقوبات مخالفين تحديث بيانات الضمان

تقرر أن يقوم المسجلين في وزارة الضمان أن يقوموا بتحديث بياناتهم وأن يقوموا بتسجيل البيانات بشكل صحيح، وخاصة مع الإقرار بصحة تلك البيانات، وتكون هنالك عقوبات حسب القوانين الموضوعة والمنظمة لصرف الرواتب، وتكون العقوبة كالتالي:

المخالفات العقوبات المخالفة الأولى بعد عشرة أيام يتم خصم المبلغ المقرر عند احتساب الحد الأدنى للمعاش لمدة ثلاثة شهور المخالفة الثانية تقوم الوزارة بخصم المبلغ المقرر عند احتساب الحد الأدنى لمعاش الأسرة لمدة عاما كاملا. المخالفة الثالثة يتم الإيقاف النهائي للمبلغ المقرر عند احتساب الحد الأدنى للأسرة.

هل نزلت رواتب الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية

في تحديث 12 أبريل 2021 و30 شعبان 1442 في بداية اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الضمان أن حسابات المستفيدين من المعاش في بنوك الراجحي تم إيداع الرواتب الخاصة بهم اليوم بينما لم يتم الإعلان عن رواتب الضمان في بنوك أخرى اليوم.

الاستعلام معاش الضمان والمكرمة الملكية