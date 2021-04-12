نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم علي قروض بنك التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية منتج تمويلي موجه للمواطنين من لم يحصلوا علي فرصة توظيف أو الباحثين عن زيادة دخلهم المادي من أصحاب الحرف والصناعات ، حيث يتيح لهم بنك التنمية بالمملكة تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي ، ويقوم فكر التمويل من البنك علي تميكن أصحاب الحرف والمهارات من ممارسة عملهم الخاص والتحصل علي دخل وإثراء السوق بالمشروعات الخاصة بمختلف المجالات الابداعية والرياضية والفنية والإنتاج والأعمال الحرفية وأعمال البرمجيات وتطوير التطبيقات وعلوم الحاسب ويسعى البنك لتقديم تمويل العمل الحر بقيمة 150 ألف ريال بدون فوائد ، ببعض الاشتراطات والتسهيلات في الدفع بدون فوائد ومن خلال مقالنا نعرض طريقة التقديم علي قروض بنك التنمية والمنتجات التي يقدمها البنك.

أهداف قرض بنك التنمية الجديد

ضمن مجموعة من الإجراءات التمويلية التي ترعاها الحكومة السعودية مثل التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي ، و من خلال تقديم مقال عن طريقة التقديم علي قروض بنك التنمية نستعرض معاً أهداف القرض :

دعم الأعمال الحرة وتحقيق مفاهيم العمل المرن.

السعي نحو الوصول للشمول المالي لأفراد المجتمع السعودي.

رفع المستوي المعيشي لفئات المجتمع.

تحسين دخول الكثيرين من أبناء الشعب السعودي.

تفعيل قوانين الائتمان بصورة رسمية وعبر قنوات شرعية.

العمل علي تخفيض معدل البطالة بالمملكة.

استهداف فئات الموظفين أصحاب الرواتب دون الـ 14 ألف ريال شهرياً.

استهداف فئات المواطنين العاطلين عن العمل.

توفير تمويل لغير المستفيدين من أي فرص تمويلية.

في نفس السياق بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية يقدم العديد من المنتجات التمويلية كأحد افرع المبادرة الهادفة لتعزيز الدعم الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري في القطاع العقاري بالمملك خاصة بعد قوانين الاستثمار الجديدة.

طريقة التقديم علي قروض بنك التنمية

كما هو الحال في معظم طرق التقديم علي القروض مثل التقديم علي قروض بنك الراجحي ، فإن التقديم علي قروض بنك التنمية إلكتروني ونتعرف علي الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية :

عن طريق الدخول علي الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لبنك التنمية.

نقوم بالضغط علي مبوب منتجاتنا.

من القائمة نختار منتجات الأفراد ثم تمويل العمل الحر من القائمة المنسدلة.

نقوم باختيار طلب تقديم علي منتج نفاذ إما التمويل النقدي ويصل لـ 60 ألف ريال أو عيني ويصل لـ 150 ألف ريال.

نقوم بتسجيل البيانات المطلوبة في أي حالة نختار.

نقوم بتوفير المتطلبات : الهوية الوطنية – العنوان الوطني- رقم الحساب المصرفي (الآيبان) – رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر- رخصة السياقة.

نقوم بمليء بيانات العميل والدخل الشهري ومبلغ التمويل المطلوب.

نقوم بعد ذلك بالضغط علي إرسال وانتظار الموافقة.

يأتي الرد علي الطلب بالموافقة أو الرفض حسب توافر الاشتراطات المطلوبة لدي مقدم الطلب ووفق اللوائح والضوابط التي نعرفها من مقال تمويل العمل الحر بقيمة 150 ألف ريال بدون فوائد والذي يوضح كافات الاشتراطات اللازمة للحصول علي القرض والأوراق الثبوتية اللازمة لذلك وأنواع مستفيدي القرضي وقيمته المالية وفئاته.

المنتجات التي يقدمها بنك التنمية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة كبيرة من منتجات التمويل الاجتماعي تستهدف شريحة هامة من المواطنين من محدودي الدخل، حيث يتيح البنك فرصة تمويل ميسر يعينهم علي مواجهة الالتزامات و الاحتياجات الأساسية والمنتجات كالآتي :

منتج التمويل النقدي.

منتج تمويل الأسرة.

منتج تمويل الزواج.

منتج تمويل الترميم.

منتج آﻫﻞ.

منتج كنف.

منتج التمويل العيني.

منتج تمويل الأسر المنتجة.

منتج برنامج “زود الأجيال” الادخاري.

منتج تمويل العمل الحر.

منتج زود الادخاري.

والفيديو التالي يشرح طريقة وشروط التقديم علي القرض: