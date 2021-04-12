نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي راتب رمضان 1442 موعد الصرف وكيفية الاستعلام برقم السجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي ، وموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 وكيفية الاستعلام عن الراتب، الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يبحثون في محرك البحث جوجل عن موعد صرف الراتب الشهري وكيفية الاستعلام عنه حيث هذا الراتب أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للأسر التي تستحق الدعم ويتم صرف هذا الراتب بطريقة شهرية لدعم الأسر ذو دخل شهري محدود وينتظر الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية صرف راتب الضمان الاجتماعي قبل حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة موعد صرف الراتب وكيفية الاستعلام.

موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442

لقد تم صرف الراتب في الشهور الماضية اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن شهر أبريل ومع حلول شهر رمضان المبارك لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء 13 من أبريل 2021 الموافق 1 من رمضان 1442 حيث تتمكن كل أسرة مستحقة شراء مستلزمات الشهر المبارك من مواد غذائية.

راتب ضمان الاجتماعي المستحق لكل أسرة

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2021 المحدد لكل أسرة حيث يختلف كل راتب من أسرة لأخري وذلك يتحدد عن طريق عدد أفراد الأسر المستحقة كما مبين في الجدول التالي:

فرد واحد يستحق 2001 ريال سعودي.

فردين يستحق 2570 ريال سعودي.

3 أفراد 3140 ريال سعودي.

4 أفراد 3710 ريال سعودي.

5 أفراد 4280 ريال سعودي.

6 أفراد 4840 ريال سعودي.

7 أفراد 5420 ريال سعودي.

8 أفراد 6000 ريال سعودي.

9 أفراد 6560 ريال سعودي.

10 أفراد 7120 ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

قم بتسجيل الدخول علي موقع ويب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. علي يمين الصفحة قم بالضغط علي الخدمات الإلكترونية.

قم ب أختيار التنمية الاجتماعية.

أضغط علي بدأ الخدمة للاستعلام عن المستفيدين لراتب الضمان الاجتماعي.

يرجي إدخال رقم الضمان أو رقم السجل المدني في الحقول المخصصة ثم النقر علي عرض.

سوف يتم عرض كل بيانات المستفيد والمبلغ المستحق لصاحب رقم السجل المدني.

وقد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم موحد للاستعلام عن الراتب وهو 19911 وسوف يطلب منك رقم السجل المدني أو رقم الضمان ويقوم بعرض المعلومات عبر الجوال.

عزيزي القارئ لقد استعرضنا اليوم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشهر رمضان 1442 هجريا الموافق 13 من أبريل 2021 في المملكة العربية السعودي وكيفية الاستعلام برقم السجل المدني عن طريق موقع ويب الخاص بالوزارة، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.