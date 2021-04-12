نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب تملك العقارات لغير السعوديين عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر الرقمية علي موقعها علي الإنترنت فيما يخص تنظم تملك العقارات لتملك العقارات للأجانب عبر أبشر ، وتأتي هذه الخدمة لتنضم لعدد يفوق المئتان وخمسون خدمة متاحة عبر منصة أبشر الرقمية ،و علي الراغبين من الأجانب الحصول علي التصريح أن يتوافر لديهم عدد من الشروط مثل سريان صلاحية الإقامة لمقدم الطلب، وتتيح الخدمة لغير السعوديين من الأجانب تقديم طلبات التصريح بالتملك والإيجار للعقارات داخل المملكة وذلك بعد استيفاء شروط نظام تملك غير السعوديين للعقارات بالمملكة والمنصوص عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 للعام 1441 هجرياً ،

اشتراطات طلب تملك العقارات لغير السعوديين عبر أبشر

نص القانون الصادر عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية و الخاص بطلبات التملك للأجانب عبر أبشر علي عدد من الاشتراطات تتمثل في الآتي :

أن يكون لدي مقدم الطلب إقامة سارية المدة بالمملكة العربية السعودية.

ألا يكون مقدم الطلب مطلوباً علي زمه أي ملاحقات قانونية أو قضائية.

أن لا يكون لمقدم الطلب ملكيات سابقة لعقارات بالمملكة.

أن يقوم مقدم العقار بتقديم واستيفاء كافة الوثائق الخاصة بالعقار وصك الحيازة.

أن يكون المتقدم من أصحاب السجلات التجارية أو المهن الحرفية أو النشاطات الاقتصادية.

ووضع النظام تحديد لغير ذلك في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة علي حظر تملك الأجانب بها إلا في حال كان له حق الميراث بها وأن يعطي حق التملك للهيئات الدبلوماسية وموظفيها لمقار الهيئات ومساكن موظفيها ومنتسبيها علي أراضي المملكة.، وهذا القانون واحد من حزمة تعديلات أجرتها المملكة علي قوانين تخص الوافدين مثل تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين والتي تساهم في خلق مناخ اقتصادي واستثماري مثمر علي ارض المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 الرامية لتوفير بيئة عمل خصبة ومناخ اقتصادي جاذب لللاستثمارات الأجنبية لتحقيق تنمية مستدامة.

البيانات المطلوبة لطلب التملك

لتقديم طلب تملك العقارات لغير السعوديين عبر أبشر نحتاج لتعبئة بعض البيانات عبر منصة أبشر كالآتي :

رقم الصك الخاص بالعقار المراد شراؤه.

رقم الهوية الوطنية لمالك العقار أو رقم الإقامة.

نوع العقار المراد شراؤه.

مساحة العقار المراد شراؤه.

بيانات المنطقة والمدينة والحي الواقع بها العقار.

صورة وثيقة صك العقار المراد شراؤه.

وبهذه الطريقة يمكنكم التقدم بطلب عبر منصة أبشر مختصرين الكثير من الوقت والمجهود السابق قبل المنصة كما تقدم المنصة خدمات استقدام الزوجة للوافدين بنفس الطريقة السهلة وبخطوات إلكترونية أيضاً.

طريقة التقديم لطلب التملك للأجانب

علي الراغب في تقديم طلب تملك العقارات لغير السعوديين عبر أبشر اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلي موقع منصة أبشر الإلكترونية علي الإنترنت.

مليء بيانات اسم المستخدم ورقم السري عبر أبشر أفراد.

اختيار مبوب الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي أيقونة خدماتي.

الضغط علي اختيار الخدمات العامة.

اختيار خدمة طلب تملك عقار لغير السعوديين.

وإن لم تظهر الخدمة عبر تطبيق الهاتف الجوال فيمكنكم التعامل بها عبر الصفحة الإلكترونية للمنصة من المتصفح، ومكنكم أيضا من خلال نفس الصفحة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية، والفيديو التالي يوضح خطوات التقديم علي الخدمة عبر أبشر أفراد: