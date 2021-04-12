الطبيب النفسي هو من يعالج المشاعر الغير طبيعية للبشر

دوت الخليج – موضي الحربي

ظهر أمس الاربعاء 24-3-2021 المستشار النفسي د.نواف الحارثي عبر برنامج صباحكم الذي يبث عبر القناة السعودية SBC تحدث فيها عن تصحيح الفكر الشائع في أن الأطباء النفسيين يعالجون المشاعر الطبيعية للبشر ؛ فدور الطبيب النفسي هو علاج وتصحيح المشاعر الغير طبيعية، الطبيب النفسي له دور في تشخيص الاضطراب النفسي الغير طبيعي بناء على افضل الدراسات والبيانات المصححة لنفسية الفرد ، فهناك علامات وأعراض تظهر على الفرد تعبر عن مدى استياءه وانزعاجه من العالم حوله ويكون ذلك بسبب عدم تكييف الفرد مع الظروف المحيطة به في بيئة العمل او في بيئته الاجتماعية العامة

وأكد المستشار النفسي د.نواف الحارثي ؛ أن تشخيص الاضطراب النفسي يستمر مدة محددةعلى حسب نوعه إما أسبوعين أو شهر أو 6 شهور حتى يثبت إصابة المريض بالتدهور في نفسيته التي تؤدي بالتالي الى ضعف في إنتاجيته على صعيد العمل أو حتى إهماله لاسرته ؛ فالانسان تثبت اصابته بالمرض النفسي بعد أن يتكرر العارض مرة واثنان وعلى مدة طويلة وتلاحظ هذه الأعراض عندما يكون الشخص في موقف يجعله يتحدث مع من حوله فيكون حديثه و تعابير وجهه معبرة تماماً لمعاناته من اضطراب نفسي ؛ وهنا يتدخل الطبيب النفسي بعد تشخيصه المطول للفرد و يبدأ في معالجة وتصحيح هذا الاضطراب حتى يصل الفرد إلى النضج الانفعالي والقدرة على ضبط انفعالاته بأسلوب متزن خالي من الاندفاع والتهور

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