‏”الشورى” يوافق على تعديل مادتين من نظامي ‏التقاعد المدني والعسكري

بلادي – الرياض :
وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم (الإثنين) عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني، وكذلك المادة 23 من نظام التقاعد العسكري.
ونص التعديل على أن المستحقين عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والابنة وابن وابنة الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة.
وأوضح النص المعدل أنه فيما عدا الزوجة والابن والابنة، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، على أن تحدد مؤسسة التقاعد بقرار، متى يعتبر الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.
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