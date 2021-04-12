‏”الشورى” يوافق على تعديل مادتين من نظامي ‏التقاعد المدني والعسكري

بلادي – الرياض :

وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم (الإثنين) عبر ‏الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل ‏المادة 25 من نظام التقاعد المدني، وكذلك المادة 23 من نظام ‏التقاعد العسكري.‏

ونص التعديل على أن المستحقين عن صاحب المعاش هم: ‏الزوج أو الزوجة، والأم والأب والابن، والابنة وابن وابنة ‏الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد ‏والجدة. ‏

وأوضح النص المعدل أنه فيما عدا الزوجة والابن والابنة، ‏فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على ‏صاحب المعاش عند وفاته، على أن تحدد مؤسسة التقاعد بقرار، متى يعتبر ‏الشخص معتمدا في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء ‏صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.‏