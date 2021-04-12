إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص من خلال منصة “اعتماد”

بلادي – الرياض : كشفت منصة اعتماد، التابعة لوزارة المالية، اليوم (الإثنين)، عن إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص من خلال منصتها الإلكترونية. وأوضحت أن هذه الخدمة تسهل رفع المطالبات المالية، واستكمال إجراءات اعتمادها وصرفها بشكل إلكتروني، من خلال منصتها الرسمية. ونوهت بأن إطلاق الخدمة تم بشكل تدريجي على الجهات الحكومية وفق اتفاقيات مستوى الخدمة، لافتة إلى إمكانية التحقق من قائمة هذه الجهات من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة.

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