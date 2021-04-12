‏”الدفاع المدني” يبدأ البث التجريبي لرسائل للإنذار المبكر ‏بالمنطقة الشرقية

بلادي – الرياض :

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيبدأ اليوم (الإثنين)، ‏بث الرسائل التجريبية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في ‏حالات الطوارئ بالمنطقة الشرقية.‏

وأوضحت المديرية، أن بدء البث سيكون عند الساعة الثانية ‏ظهراً، داعية الجميع للحرص على تحديث أنظمة التشغيل ‏الخاصة بهواتفهم المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال ‏الرسائل والتنبيهات‎.‎

وأكدت أن هذه الرسائل تجريبية ولا تتطلب من الشخص اتخاذ ‏أي إجراء تجاهها، مناشدة الجميع المشاركة في تعبئة الاستبيان ‏الذي سيتم إرفاقه مع الرسالة‎