‏”الدفاع المدني” يبدأ البث التجريبي لرسائل للإنذار المبكر ‏بالمنطقة الشرقية

بلادي – الرياض :
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيبدأ اليوم (الإثنين)، بث الرسائل التجريبية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت المديرية، أن بدء البث سيكون عند الساعة الثانية ظهراً، داعية الجميع للحرص على تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بهواتفهم المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.
وأكدت أن هذه الرسائل تجريبية ولا تتطلب من الشخص اتخاذ أي إجراء تجاهها، مناشدة الجميع المشاركة في تعبئة الاستبيان الذي سيتم إرفاقه مع الرسالة
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