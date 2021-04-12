‏”المياه الوطنية”: تدشين 20 مشروعًا بمنطقة مكة بتكلفة تجاوزت ‏‏900 مليون ريال

بلادي – الرياض :

دشنت شركة المياه الوطنية 20 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بعدة ‏محافظات مختلفة بمنطقة مكة المكرمة، تجاوزت تكلفتها 900 ‏مليون ريال، وتخدم أكثر من نصف مليون مستفيد.‏

وأكدت الشركة أنها قامت بتدشين 3 مشروعات مائية وبيئية بمدينة ‏مكة المكرمة بأكثر من 234 مليون ريال، وتخدم أكثر من 240 ‏ألف مستفيد، تتضمن تطوير محطة الضخ الرئيسية بهدف التوسع في التغطية وتقليل الصهاريج ورفع الضرر البيئي.

كما تم تدشين 12 مشروعًا بمحافظة جدة بتكلفة تجاوزت 640 مليون ريال تخدم أكثر من 180 ألف مستفيد، إضافة إلى 5 مشروعات مائية ‏بمناطق: القنفذة، وثول، ورنية، والغريف، بتكلفة 80 مليون ‏ريال وتخدم أكثر من 90 ألف مستفيد.