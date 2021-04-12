جامعة الملك سعود: إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية “عن بُعد”

بلادي – الرياض :

قررت جامعة الملك سعود، إجراء الاختبارات النهائية للمقررات النظرية لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاني عن بُعد، واستثنت منها المواد والمقررات العملية والسريرية.

وأوضحت “الجامعة” أن ذلك جاء حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على التقارير اليومية التي تصدر عن وزارة الصحة بخصوص عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في منطقة الرياض، وبناء على ما رأته لجنة مكافحة الأوبئة بالجامعة.

وأبانت أنه تقرر أن تكون الاختبارات النهائية للمقررات العملية والسريرية للطلاب والطالبات حضوريًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، في حين تكون جميع الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بعد.

وكان المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، قد أوضح خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس “كورونا”، أن الاختبارات في التعليم الجامعي في الأصل تكون عن بعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان لأهمية تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته الوزارة.