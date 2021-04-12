رفض استئناف النصر بشأن إيقاف “حمدالله”

بلادي – الرياض :

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر، ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بخصوص الإيقاف المؤقت الصادر ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله.

ونص قرار اللجنة على قبول الاستئناف من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، ومصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب اتحاد كرة القدم، مؤكدة أن القرار نهائي وغير قابل للطعن.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق قررت مؤخراً إيقاف “حمدالله” بشكل مؤقت، على خلفية أحداث مباراة النصر والفيصلي التي أقيمت الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز الفيصلي بهدف نظيف، ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.