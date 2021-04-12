“سعود الطبية” تحذر من مضاعفات السكري الكاذب.. وتوضح أعراضه وأسبابه

بلادي – الرياض :

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من مضاعفات السكري الكاذب التي تشمل جفاف الفم وتغيرات في مرونة الجلد والعطش والإرهاق.

وأوضحت استشارية الغدد الصماء والسكري، الدكتورة نجاح دوبا، أن السكري الكاذب يتسبب في حدوث خلل بالإلكتروليتات والمعادن الموجودة في الدم مثل الصوديوم والبوتاسيوم التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم وقد تشمل الأعراض الضَّعف والغثيان والقيء وفقدان الشهية والمغص.

وأشارت إلى أن السكري الكاذب هو اضطراب غير شائع يؤدي إلى اختلال توازن السوائل في الجسم وهذا الاختلال يجعلك تشعر بالعطش الشديد، كما أنه قد يجعلك تنتج كميات كبيرة من البول، منوهة بأن أعراض السكري الكاذب تشمل العطش الشديد وإخراج كميات كبيرة من البول المخفف والحاجة المتكررة إلى الاستيقاظ للتبول أثناء الليل.

وأبانت أن أسباب حدوث السكري الكاذب تتضمن نقصاً في الهرمون المضاد لإدرار البول أو خللاً في الكلية بحيث تصبح غير قادرة على تركيز البول وأمراضاً تصيب الغدة النخامية أو غدة تحت المهاد، كما يمكن أن يكون كلوي المنشأ عندما يكون هناك خلل في الأنابيب الكلوية، أو قد يكون العيب بسبب اضطراب وراثي (جيني) أو اضطراب مزمن في الكلى أو بعض الأدوية.

وأكدت أهمية شرب كميات كافية من الماء من وقت الإفطار وحتى السحور للوقاية من الجفاف، والابتعاد عن الأنشطة التي قد تتسبب في الجفاف مثل المجهود البدني أو قضاء وقت في الحر وارتداء سوار تنبيه طبي أو الاحتفاظ ببطاقة تنبيه طبية في محفظتك.