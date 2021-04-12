عبر برنامج “سين”.. الإعلامي “الشقيري” يعود من جديد خلال شهر رمضان

بلادي – الرياض : كشف الإعلامي أحمد الشقيري، عن برنامج جديد له سيعرض على شاشة “إم بي سي”، خلال شهر رمضان المبارك. ونشر “الشقيري” برومو البرنامج، عبر حسابه في “إنستغرام”، قائلا: “بسم الله نبدأ برنامج “سين”.. اللهم اطرح له القبول في السماء والأرض”. وعُرف الشقيري ببرامجه “خواطر”، و”قمرة”، و”إحسان من المدينة”، و”إحسان من الحرم” وغيرها، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً.

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