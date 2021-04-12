نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين بدون كفيل ٥٠٠ ألف ريال وأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن العديد من الحلول التمويلية التي تتناسب مع رواتبهم، هذا وتوفر العديد من البنوك والمصارف السعودية عدد لا بأس من التمويلات التي يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني أو عبر زيارة أي من البنوك السعودية في أحد فروعها في كافة مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه البنوك بنك سامبا.

تمويل للمتقاعدين

بنك سامبا يقدم العديد من الخدمات بشل إلكتروني من خلال موقعه الرسمي من بينها الحلول التمويلية سواء تمويل شخصي، عقاري، تمويلات مقيمين، تمويلات الخير وتمويلات وصول، كما أنه يوفر العديد من الخدمات للسيدات عبر فروع مخصصة لاستقبال النساء فقط لإنهاء وإنجاز معاملتهن، ويقدم حساب جاري وحساب الخير الجاري، وحساب ثمرات، حسابات خاصة للأبناء.

ورجوعا إلى الخدمات التمويلية يقدم بنك سامبا إمكانية الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين فقط، يصل التمويل إلي 500 ألف ريال بأطول فترة سداد وهي 60 شهرا، بقسط منخفض يتناسب مع راتبهم الشخصي، ما يمكن الحصول على تمول إضافي ثاني بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول.

تمويل للنساء بدون فوائد

تتوافر عدة بنوك وشركات تمويلية سعودية تقدم لك تمويل للنساء بدون فوائد وبدون رسوم إدارية، من بينهم بنك التنمية الاجتماعية، الذي يوفر للسيدات تمويل شخصي يصل إلي 60 ألف ريال، ويمكنك أن تحصل على تمويل للنساء بدون فوائد من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التسليف، وطلب تمويل شخصي للنساء.

شروط الحصول على تمويل إضافي

هنا ويقدم بنك سامبا شروط الحصول على تمويل إضافي، وهي أن يكون صاحب التمويل قد قام بسداد 20% من قيمة التمويل الأول، تعبئة نموذج طلب تمويل، من خلال البريد الإلكتروني لبنك سامبا يمكنك التقديم على طلب تمويل إضافي، وله مزايا عديدة حيث يوفر لك فترة سداد تستمر حتى 60 شهراً، وفي حالة العجز أو الوفاة يتم إسقاط جميع الأقساط المتبقية، مع موافقة فورية على الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل 500 ألف ريال

صورة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

خطاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل الراتب.

تعبئة نموذج الطلب والاتصال على الهاتف المجاني 8001241010 للاستفسار والشكاوى.

طلب تمويل للمتقاعدين

من أهم المميزات لتمويل المتقاعدين أنه بدون كفيل للسعوديين فقط، ويستمر فترة 60 شهر ولكن اشترط بنك سامبا أن يكون العميل مشترك في برنامج المؤسسة العامة للتأمينات، والعمر لا يقل عن 40 عاما، ومبلغ التمويل كما تم ذكره فأنه قد يصل إلى 500 ألف ريال، وتباعا لذلك قد أعلن البنك بأنه لن يتم الحصل على التمويل إذا كان الراتب أقل من 2000 ريال، وأنه يوجد تأمين تكافلي عند الوفاة أو العجز فأنه يتم إسقاط جميع الأقساط عن الورثة، كما أن خلال فترة التمويل يتم الحصول على البطاقة الائتمانية مجانا.

يمكن التقديم إلكترونيا على التمويل شخصي للمتقاعدين من خلال الموقع الرسمي لبنك سامبا إلكترونيا بعد إحضار المستندات والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال رابط تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك سامبا، ومن ثم الضغط على زر تقدم بطلبك الآن وبعد ذلك قم بتعبئة نموذج طلبك الشخصي للتمويل، علما أنه يجب كتابة البيانات المطلوبة بعناية شديدة، وهي المبلغ المطلوب اقتراضه، الاسم، رقم الهاتف الجوال، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، وباقي البيانات المطلوبة.

حاسبة سامبا للتمويل

كذلك تقدم البوابة الإلكترونية للبنك حاسبة حساب التمويل، والتي يمكن استخدامها سواء لحساب قيمة التمويل الخاص بك إذا كان تمويل عقاري، أو تمويل شخصي، فقط عليك أستكمال البيانات التي يتطلبها النظام لحساب التمويل من صافي الراتب، واختيار الجنسية والعمر ومدة التمويل، وقطاع العمل، والدخل الشهري بالريال السعودي لحساب استحقاقك من التمويل.

يوفر بنك سامبا تمويل للمقيمين يصل إلى ٧٥٠ ألف ريال سعودي بدون كفيل، وفترة سداد تصل ل ٥ سنوات هذا بعد الموافقة على الشروط وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، كما أنه في حالة الوفاة أو العجز الطبي يتم تقديم الأوراق والإعفاء من سداد باقي الأقساط المطلوبة، وطلب التمويل ويتم الموافقة سريعا لمزيد من التقدم والنجاح الدائم لبنك سامبا في تقديم أفضل الخدمات والعروض التمويلية.