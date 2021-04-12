نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الإجازات المرضية أو تجديد إجازة مرضية عبر منصة صحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإجازات المرضية من الاستعلامات اليومية لكثير من العاملين داخل قطاعات مختلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين عن مدة الإجازات المرضية الخاصة بهم داخل قطاع العمل الذي يعمل به، وتوفر القيادة السعودية منصة إلكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن الإجازات المرضية المقررة له، كما يمكن بسهولة تقديم طلب إلكتروني للحصول علي إجازة مرضية دون الذهاب الي مقر العمل، ويتم الاستعلام عن الإجازات المرضية من خلال منصة صحة الإلكترونية التي تم إعدادها لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية لإنهاء معاملات المواطنين الصحية إلكترونياً، وسوف نُدرج لكم رابط الاستعلام عن الإجازات المرضية عبر منصة صحة.

الإجازات المرضية عبر منصة صحة الإلكترونية

تم توفير منصة صحة للخدمات الصحية خصيصاً للاستعلام عن العديد من المعاملات الصحية، ومن هذه الخدمات التي يبحث عليها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية:

كل ما يتعلق بالحصول علي إجازة مرضية.

تقديم طلب إلكتروني من أجل تجديد الإجازة المرضية.

كما يمكن لجميع العاملين بالمملكة التعرف علي الموافقة أم لا علي طلب تم تقديمه من أجل الحصول علي إجازة مرضية.

الاستعلام عن مدة الإجازة المرضية الرسمية وفقاً لكل قطاع علي حده.

كيف يمكن التسجيل عبر منصة صحة الإلكترونية

حتي يتم تقديم طلب إجازة مرضية بمنصة صحة يجب أن تقوم الهيئة التي يعمل بها كل شخص بتسجيل حساب جديد خاص، ومن خلال هذا التسجيل يتم تفعيل حساب لكل فرد من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به، وبعد تفعيل الحساب يستطيع كل فرد تقديم الطلب الإجازة المرضية التي يرغب بها كل فرد.

الاستعلام عن الإجازة المرضية عبر منصة صحة الإلكترونية

يتم الاستعلام عن جميع الخدمات الصحية من خلال بعض الخطوات البسيطة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية فقط:

الدخول علي منصة صحة.

يتم إدخال رمز الخدمة الخاص بكل فرد.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

الضغط علي استعلام.

كيفية تسجيل منشأة في النظام الصحي لوزارة الصحة

تستطيع جميع المنشآت الصحية أن تقوم بالتقديم في خدمة الإجازات المرضية بشكل إلكتروني, وذلك من خلال التسجيل في منصة صحة الالكترونية أو من خلال التنسيق الإلكتروني مع أنظمة المعلومات الصحية, كما يوجد شرط حتي تستطيع المنشآت الصحية الحصول علي هذه الخدمة وهي أن تكون مصرح لها إصدار أجازات مرضية.