شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الإثنين

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 842 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 11حالة وفاة ، و 706 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 399277 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 384027 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6765 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الإثنين .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :