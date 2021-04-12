نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بقسط يبدأ من 200 ريال بدون كفيل وفترة سداد 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات التمويل السعودي وبنوك التمويلات المعتمدة من مؤسسة النفد السعودي تقوم بتوفير عدة تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمواطنين والمقيمين، وتقدم مبلغ مالي بقسط شهري منخفض أو متوسط وفق الراتب الشهري الصافي لديك، كما أنه هنا تمويلات بدون دفعة أولى في حالة تمويل السيارة والذي يتناسب طرديا مع القسط الشهري وأيضا وفق المتطلبات التي يجب توافرها عن طلب تمويل السيارة، كما أن هناك تمويل شخصي ويمكن أن يتوافر بدون فوائد وبدون رسوم إدارية لمصلحة المواطن فهناك عدة من البنوك والشركات تقوم بتقديم التمويل للحد من البطالة ومساعدة المواطنين

طلب قرض من بنك الراجحي

خدمة طلب قرض من بنك الراجحي تعد أحد أبرز الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء الحاليين والجدد، وذلك في إطار السياسات المعمول بها لدى المصرف، ويفضل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية التعامل مع مصرف الراجحي بشكل عام نظراً لعدة أسباب، أهمها خدمة العملاء التي تعمل على تسهيل كافة الإجراءات وتقديم المشورة للعملاء في شتى خدمات بنك الراجحي، بما فيها شرح كيفية الحصول على تمويل الراجحي الجديد، وخطوات فتح الحسابات البنكية، وشرح كافة الشروط والمتطلبات حتى يتمكن العميل من إنهاء خدمته في خلال وقت قياسي قصير، وهناك عدد من التمويلات التي يقدمها المصرف للعملاء، وتختلف شروط الحصول على المنتج التمويلي بحسب نوع المنتج، حيث أن تمويل الراجحي للسيارات تختلف شروطه وإجراءات الحصول عليه عن منتج التمويل الشخصي.

قرض للمتقاعدين من بنك الراجحي

وفر بنك الراجحي قرض للموشكين على التقاعد بشرط أن يكون أخر موعد لسداد أخر قسط من التمويل للمقترض لا يتخطى 70 عاما بحلل انتهاء القرض، طلب قرض للمتقاعدين براتب لا يقل عن 2000 ريال والشروط والمستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني و التسجيل في بنك الراجحي ، كما يوفر حاسبة التمويل الشخصي لحساب الأقساط والرسوم الإدارية أن وجدت.

شروط الحصول على قرض شخصي من الراجحي

عند طلب التمويل الشخصي لك فإليك أهم الشروط والمستندات المطلوبة التي تؤهلك لطلب التمويل أم لا، والتمويل الشخصي متاح للمواطنين والمقيمين والمتقاعدين، وهناك شروط فتح حساب في مصرف الراجحي عبر البوابة الإلكترونية بشرط أن يكون العامل السعودي لا يقل الراتب الشهري الخاص به عن 2000 ريال شهريا، والمتقاعد لا يقل عن 1900 ريال خلال الشهر، ولكن المقيم اشترط البنك أن يكون الراتب الشهري يصل إلى 5000 ريال شهريا، حتى يصبح مؤهلا لطلب التمويل، ويجب أن لا يزيد العمر عن 60 عاما للموظف في حالة انتهاء القرض، وللمتقاعد 70 عاما.

تمويل سيارة هيونداي بقسط 700 ريال

أعلن بنك الراجحي عن تمويل سيارة بقسط 70 ريال فما فوق وفق سعر السيارة، والذي يستمر هذا العرض حتى نهاية شهر مارس الحالي، وقد يختلف سعر السيارة وفق بعض الإجراءات، يمكنك طلب تمويل سيارة هيونداي بقسط 700 ريال وبدون دفعة أولى، كما أن تمويل السيارة يمكن أن يكون بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب، والتمويل بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية، كل هذا من خلال أحدى شركات التمويل التابعة لبنك الراجحي والتي من خلالها يتم الحصول على سياراتك الخاصة بسعر مناسب.

طلب التمويل الشخصي من الراجحي

إذا توافرت بك الشروط السابقة فيمكنك تقديم الهوية الوطنية والعنوان الوطني، وتعريف بالراتب، ونموذج طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي، رابط طلب تمويل شخصي من بنك الراجحي إلكترونيا والذي يستمر فترة 60 شهرا للتمويل، بقسط شهري يبدأ من 200 ريال ويتم احتسابه وفق الأقساط الشهرية المتبقية عليك لتمويلات أخرى، كما أن التمويل يبدأ من 5000 ريال وحتى مليون ريال، وفق القواعد والأوراق المطلوبة ويتم الموافقة خلال 30 دقيقة من طلب التمويل.

أرقام بنك الراجحي للتواصل

يوفر مصرف الراجحي أرقام لخدمة العملاء تيسيرا وتوفير للوقت والجهد والرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي يبحث عنها العملاء، أرقام بنك الراجحي ولا داعي للذهاب إلى المصرف، يمكنك التواصل على مدار الساعة سواء كنت عميل جديد أو عميل مميز فيتم التواصل طوال أوقات العمل والرد على جميع الشكاوى والاستفسارات.