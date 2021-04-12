اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي هو ما تسعى إليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير اللوائح والأنظمة والقوانين الخاصة بقانون العمل السعودي، وقد نظمت هذه اللائحة العمل وقوانينه في القطاع العام والقطاع الخاص لتقوم بحفظ حق العمال وحفظ حق أصحاب الأعمال، ويعد سوق العمل السعودي اكثر رواج للعمال الوافدين وضمن قانون العمل حقوقهم وضمان الآجر وأوقات العمل الرسمية ومستحقاتها دون تعسف من صاحب العمل لجعل سوق العمل السعودي من افضل الأسواق العربية وتشغيل افضل الكفاءات في جميع التخصصات، وتنطبق هذه اللائحة على جميع المؤسسات وعلى جميع العمال فهي تعتبر مرسوم ملكي رسمي واجب التنفيذ من خلال ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسعى المملكة إلى التطوير والتجديد في جميع أنظمتها لخدمة المواطنين وكذلك العمال الوافدة بما يتناسب مع روية 2030

اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي الجديد 1442

وجود تعويض مناسب للعامل في حالة التشغيل الإضافي. لابد من الالتزام بالعطل الرسمية السنوية. تقديم جهات العمل التعويضات اللازمة للعمال المصابين بإصابات عمل. الالتزام الجهات العاملة بكافة قواعد السلامة وكافة قواعد الصحة. عقود العمل المؤقتة تكن سارية لمدة 3 شهور فقط بعد ذلك أن تنتهي أو تتحول لعقود عمل دائمة. إذا وقع أي خلاف ما بين العامل وصاحب العمل يتم عرض الشكوى على المحاكم العمالية المختصة والوصول إلى حلول مرضية. يجب توضيح كل ما يختص بالجزاءات والمخالفات التأديبية. ألألتزم بالحد الأقصى لساعات العمل وأن يكون هناك فترة محددة للراحة اليومية وللأجازة الأسبوعية. لا يمكن تعديل أو إضافة أي بند على لائحة العمل من دون أن يطلع الموظف أو العامل عليها بشكل رسمي. لابد من توضيح أهم الأمور التي تشغل العمال مثل مواعيد العمل الرسمية، ومواعيد الراحة، وأيام الراحة ومواعيد المناوبات. هذه اللائحة تعتبر واجبة وملزمة على جميع العمال سواء كانوا عمال يعملون بدوام كامل أو دوام جزئي أو عامل عرضي أو حتى عامل موسمي.

الفئات المستثناة من قانون العمل

أفراد أسرة مالك العمل الذين يعملون بمفردهم و لا تضم موظفين غيرهم. لاعبي و مدربي الأندية الرياضية . العمالة التي تؤدي أعمالها من المنزل. العمال في مجال الزراعة والرعاة. عمال البحر في السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن. الوافدين غير السعوديون الآتون من بلادهم لتخليص مهمة واحدة محددة لا تزيد مدتها على شهرين

والجدير بالذكر أن تم وضع قانون إلزامي لكل مؤسسات العمل ينص على العمال السعوديين لابد ألا يقل نسبتهم عن 75% من إجمالي عدد العمال وإذا كانت مؤسسة العمل تضم 25 عامل أو أكثر فيجب أن يوفر فرص عمل للمعوقين المؤهلين للعمل على ألا يقل نسبتهم عن 4% من إجمالي العمال،كما يمكن أيضا معرفة خطوات حساب ساعات العمل الإضافية بالمملكة 2021 وهو ما يحتاج إليه العامل في حساب الشفت الليلى أو الإضافي.