نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي وما هي شروط الحصول على المكرمة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بصرف راتب لمستحقي الضمان الاجتماعي، وذلك للأسر الأكثر احتياجاً وتستحق الدعم المقدم والمكرمة الملكية، إذ تحرص المملكة دوماً على تلبية احتياجات مواطنيها خاصة الأسر الفقيرة منهم، فتقوم بعمل تغطية اجتماعية شاملة للأسر المحتاجة، لكي تعينهم على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، ولكي توفر لهم الحاجات الضرورية والأساسية، وازداد البحث في هذه الفترة عن من هم الفئات المستحقة للدعم، وما هي الشروط اللازمة للحصول على الدعم، وهذا ما نتعرف عليه في السطور القادمة، من خلال هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني، الذي يحرص دائماً على توفير المعلومة الصحيحة لقراءه.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوفير راتب الضمان للأسر المستحقة، ولكي يصل الدعم لهذه الأسر فهي تقوم بوضع ضوابط وشروط تستهدف من خلالها أن تصل إلى الفئات المستحقة للدعم وفيما يلي نتعرف على هذه الفئات.

من بلغ سن الشيخوخة سواء كان ذكر أو أنثى العاجز عن العمل ( عجز دائم أو مؤقت أو معاق).

الأسر غير المعولة كالمطلقة مع أبنائها والأرامل مع أيتام وكذلك الأسرة المهجورة والمعلقة أسرة الغائب أو المفقود أسرة متعاطي ومدمن المخدرات.

المرأة التي ليس لها عائل وتشمل المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة متعاطي ومدمن المخدرات.

الأيتام وتشمل من توفى عنه أبيه، وكذلك يتيمة متوفى عنها أبيها، يتيم مجهول النسب الأب أو الأبوين، يتيمة مجهولة الأب أو الأبوين.

قيمة الراتب

يتم معرفة قيمة راتب الضمان الاجتماعي من خلال عدد أفراد الأسرة، وفيما يلي نعرض بالتفصيل كم راتب الضمان الاجتماعي.