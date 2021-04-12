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رابط موقع سند محمد بن سلمان لمساعدة ودعم المواطنين والمواطنات السعوديين بالمملكة العربية السعودية فقد أصدر الأمير محمد بن سلمان برنامج سند من أجل مساعدة المواطنين السعوديين وأصدر الأمير نسخة جديدة من البرنامج لكي يسهل على المواطنين والمواطنات طلب التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج سند بالمملكة العربية السعودية
رابط موقع سند محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية
يهدف برنامج سند لدعم ومساعدة المقبلين على الزواج ومساعدتهم على توفير المعيشة وتوفير احتياجاتهم اللازمة والضرورية للزواج وتهدف إلى التغلب على معوقات الزواج ويستطيع المواطنين السعوديين الدخول والحصول على مساعدة الأمير محمد بن سلمان من خلال الدخول على رابط موقع سند الجديد ويحصل المواطنين والمواطنات السعوديين الحصول على برنامج سند بعد توافر جميع الأحكام والشروط الخاصة به
شروط سند محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية
يستطيع المواطنين السعوديين المقبلين على الزواج طلب الحصول على مساعدة الأمير محمد بن سلمان بعد توافر مجموعة من الشروط والأحكام التى أعلنت عنها من خلال برنامج سند وهو ماسوف نتعرف عليه الآن
- يشترط على المواطنين المتقدمين للحصول على برنامج سند أن يكونوا مواطنين سعوديين فلابد أن يكون الزوجة والزوج سعودي الجنسية
- لابد أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي ثانوية عامة كحد أدنى لطلب التقديم
- يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على سند يحصل على راتب شهري لا يزيد عن 4000 ريال سعودي
- لابد ان يكون سن الزوج المتقدم للحصول على سند بين 20 عام وحتى 40 عام ولابد أن يكون سن الزوجة يقع ما بين 18 عام وحتى 40 عام
- يشترط للحصول على مساعدة سند أن يكون هذا الزواج الأول لكل من الزوج والزوجة
- مساعدة سند للزواج للأيتام وأبناء الشهداء وتكون لهم الأولوية في الحصول عليها
- لابد أن يكون مهر الزواج لا يزيد عن 50000 ألف ريال سعودي
طريقة التسجيل فى سند محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية
لقد أوضح برنامج سند محمد بن سلمان لمساعدة ودعم المواطنين المقبلين على الزواج من الحصول على برنامج سند من خلال إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات وهي
- يستطيع المواطن السعودي التقديم على سند من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج سند بالمملكة العربية السعودية
- ويقوم المواطن المتقدم بالضغط على مبادرة سند
- ثم يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد
- ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة
- ثم الإنتظار لوصول رسالة
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