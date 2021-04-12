تمويل يبدأ من 15000 ريال بدون تحويل راتب ميسر للنساء والرجال والمتقاعدين شركة النايفات

تمويل يبدأ من 15000 ريال بدون تحويل راتب شركة النايفات التي تقدم الحلول التمويلية بصورة ميسرة للعملاء تسعى للحصول على أفضل شركة رائدة في مجال القروض وبالفعل هي حاصلة على شهادات منها الأيزو بالإضافة إلى أنها معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهذا هو الضمان للعملاء من أن الشركة مرخصة ومعتمدة تعطي جميع القروض والمنتجات لديها كلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تطبيق جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بمؤسسة ساما، كل هذا من أجل ضمان حقوق المواطن والشركة بجانب توفير كافة التسهيلات لمساعدة الحصول على المال وتلبية الاحتياجات الضرورية في الحياة ورفع مستوى المعيشة من خلال عمل مشروع تسديد ديون، دفع مصاريف أو علاج..وغيرها من اللوازم التي يحتاجها الإنسان في حياته، أما اللجوء إلى القرض فهو له أكثر من سبب مثل شراء سيارة أو رفع مستوى المعيشة.

تمويل شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة النايفات

اختارت شركة النايفات أن توفر لعملائها التمويل بدون تحويل راتب من أجل التسهيل في الحصول على المال بدون إجراءات ومتطلبات معقدة بل بأبسط الشروط الممكنة تستطيع أخذ المال بسرعة أيضاً في التنفيذ، حيث أن شرط الكفيل وتحويل الراتب هذان يعوقان معظم العملاء، لذلك تغاضت عنهم النايفات بهدف الحفاظ على مستوى الشركة كأفضل شركة بين الشركات في مجال التمويل بالمملكة السعودية، كما تقدم مجموعة من المزايا لعملائها الكرام طالبين قرض ميسر على النحو التالي:-

تمويل شخصي مجاز من هيئة الرقابة الشرعية يطبق كل أحكام الشريعة الإسلامية.

سرعة تنفيذ صرف المال.

قرض بدون كفيل ولا يشترط تحويل راتب للنساء والرجال قطاع حكومي وشبه حكومي وخاص.

فترات سداد ميسرة حتى 60 شهر.

متاح تمويل المتقاعدين.

إمكانية الحصول على تمويل ثاني بنفس المميزات.

تمويل ميسر جداً يبدأ من 15000 ريال وحتى 300 ألف ريال بدون تحويل الراتب.

شروط الحصول على تمويل يبدأ من 15000 ريال بدون تحويل راتب

حددت الشركة بعض المعايير والشروط في لصالح كل الأطراف من أجل ضمان عدم التعثر والسداد المرن وحفظ الحقوق وتتضمن في التالي:-

لا يقل عمر العميل عن 20 سنة وحتى 60 عام.

المتقاعدين حتى عمر 65 سنة.

لا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي للقطاع الحكومي و 7000 ريال للقطاع الخاص.

التمويل متاح لمن لديهم الجنسية السعودية فقط نساء ورجال.

سجل ائتماني جيد.

أن يكون العميل على رأس عمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر للقطاع الحكومي و6 أشهر للخاص.

متطلبات الحصول على تمويل بدون تحويل راتب شركة النايفات