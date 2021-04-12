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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد في العمل في بودي ماستر السعودية بشهر رمضان في المقال التالي
مواعيد العمل في بودي ماستر في شهر رمضان، يرغب الكثير من مشتركي أندية بودي ماستر في السعودية بالتعرف على مواعيد العمل في أندية بودي ماستر في شهر رمضان المبارك، لكي يتم تحديد مواعيد العودة إلى الأنشطة المشتركين بها أنشطة بودي ماستر المقدمة لجميع العملاء، حيث من المهم أن نهتم بصحتنا ولياقتنا حتى في شهر رمضان، ويقدم بودي ماستر الكثير من الأنشطة والعروض للتحفيز على ممارسة الرياضة وشعار بودي ماستر هو العب تمرن عش حياتك، ولذلك نذكر لكم مواعيد دوام بودري ماستر برمضان.
أندية بودي ماستر في السعودية
نوادي بودي ماستر السعودية تعتبر الشبكة الرياضية الأولى التي تم انطلاقها في السعودية بعام 1992، وبلغ عدد فروع أندية بودي ماستر حتى الآن في مناطق السعودية المختلفة هو 41 فرع موزعين في جميع أنحاء المملكة في المناطق النشطة مثل جدة والشرقية الدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن خميس مشيط، ويقدم النادي بجميع فروعه أنشطة رياضية مختلفة ومتنوعة والكثير من الخدمات الصحية المختلفة للعملاء.
العمل في بودي ماستر بشهر رمضان
كما هو في جميع المؤسسات بشهر رمضان تتغير مواعيد العمل لتتناسب مع مواعيد الشهر الكريم وحتى تتوافق مع الوقت المناسب لبذل العملاء للمجهود المطلوب، لذلك قام نادي بودي ماستر الرسمي بتحديد مواعيد دوام بودي ماستر برمضان وهي فترتين:
- فترة العمل الأولى بدايتها من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة الخامسة والنصف عصرًا.
- أما عن فترة العمل الثانية في بودي ماستر فهي تبدأ بعد موعد الإفطار بتمام السابعة مساءً حتى الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.
- مع العلم أن تلك المواعيد قد تتغير من منطقة لأخرى بفارق توقيت بسيط حسب مواعيد الإفطار والصيام.
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