أقوى العروض من السعودية للاتصالات خلال شهر رمضان 1442 

أقوى العروض من السعودية للاتصالات في شهر رمضان، تمتلك شركة السعودية للاتصالات عدد كبير من العملاء، حيث تعد واحدة من أهم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك فروع عدة في جميع أنحاء المملكة، لذا تحرص على جذب مزيد من العملاء عن طريق تحقيق نجاح في مجال الاتصالات والانترنت، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وعدت السعودية للاتصالات جميع عملائها بتقديم عروض مختلفة خلال الشهر الكريم، وذلك للتقريب بين العائلات والأهل على المستوى المحلي والدولي.

شركة الاتصالات السعودية في رمضان

كانت شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت خلال الآونة الأخيرة على تقديم العديد من العروض على الباقات والمكالمات بكافة أنواعها سواء الدولية أو المحلية، وذلك بعمل تخفيضات تصل إلى 20٪، وذلك لأن شهر رمضان من المناسبات السعيدة التي يرغب الأهل والأقارب والأصدقاء في تبادل التهنئة والمكالمات فيما بينهم، لذا حرصت الشركة على تقديم هذه العروض.

أقوى عروض السعودية للاتصالات رمضان 1442

بالنسبة لعروض السعودية لللاتصالات رمضان ينتظر عملاء شركة السعودية للاتصالات عروض الشركة التي أعلنت عنها الفترة الماضية، والتي توفر الكثير من المال الذي تتكلفها المكالمات والباقات، ومن أهم هذه العروض: خصم 20٪ على باقة بيتي فايبر 100 التي حازت على إعجاب العديد من العملاء.

دوام السعودية للاتصالات في رمضان

دوام السعودية للاتصالات في رمضان، لم تعلن شركة السعودية للاتصالات حتى الآن عن مواعيد الدوام خلال شهر رمضان، ولكن من المقرر إعلانها قريباً، حيث ستكون أيام الدوام مختلفة عنها في باقي الشهور، ومن المتوقع أن تكون مماثلة للعام الماضي، كانت توجد فترتين : صباحية ومسائية، الأولى تمتد من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، أما الفترة الثانية فتمتد من الساعة 9:00 مساءاً وحتى الساعة 2:30 فجراً.