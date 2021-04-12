تفاصيل موعد صرف المكرمة الملكية 1442 توقيتات صرف المساعدة المقطوعة بالمملكة

المساعدة المقطوعة يتسائل العديد من المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة وخاصة أولئك المستفيدين من دعم المساعدات المقطوعة التي يقدمها الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد الحصول على دعم المساعدات المقطوعة، ذلك الدعم السنوي الذي فترة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يتم صرفه للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضعيفة الدخل بالمملكة وذلك المصطلحات الفقر بالمملكة وأعانه تلك الفئات على المعيشة بسبب الإرتفاع الكبيرة في الأسعار الذي نال كافة المنتجات، هذا بالإضافة إلى محاولة الارتقاء بالمملكة اقتصاديًا، ومع حلول شهر رمضان المبارك يريد الأشخاص صرف المساعدات حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك من عصائر وحلويات وكسوة للأطفال.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

للتعرف على مواعيد صرف مساعدة الضمان الإجتماعي كل ما عليك والدخول على رابط وزارة العمل واتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط من هنا.

تسجيل الدخول على رابط الوزارة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رقم الطلب الخاص بالمستفيد.

أدخل رقم هوية المستفيد الوطنية.

بعد ذلك إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

ومنها سوف تكون متاحة أمامك كافة البيانات والاستعلامات التي تريد الحصول عليها.

الفئات المستحقة للدعم المساعدة المقطوعة

دعم المساعدة المقطوعة مقتصرًا فقط على بعض الفئات بعينها، ومن تلك الفئات ما يلي:

النساء سواء المطلقات أو الأرامل.

الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة سواء رجال أو نساء.

محدودي الدخل والفقراء.

كبار السن من الرجال والنساء.

الشخص المتزوج الذي يقل راتبه عن ٨ آلاف ريال، أما بالنسبة الاعزب فلا يجب أن يتجاوز راتبه ٣ آلاف ريال.

أسر الشهداء.

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها.

ومن الجدير ذكره أن المساعدة المقطوعة هو دعم مادي يقدم بشكل سنوى للفئات السابق ذكرهم.

تحديث اليوم الثلاثون من شهر شعبان الجاري لعام 1442 هجرية حيث يبحث العديد من المواطنين المستحقين المساعدة المقطوعة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن توقيت صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان الكريم في أي يوم يوم سيكون وننتظر معكم الساعات القادمة لبداية شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وننتظر معكم اعلان وزارة الموارد البشرية توقيت صرف المكرمة الملكية.