كيفية استخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا ؛ تم إطلاق خدمة الجواز الصحي من قبل وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع وكالة الذكاء الاصطناعي، وهي خدمة تساعد الأشخاص الذين أخذوا تطعيمات فيروس كورونا كاملة من السفر سريعاً دون إهدار الكثير من الوقت في إنهاء أوراق السفر، وفيما يلي نقدم لكم معلومات هامة عن الجواز الصحي وطريقة استخراجه من تطبيق توكلنا.

كيفية استخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا

الحصول على الجواز الصحي من الأمور الهامة التي لابد من الحصول عليها من قبل الجميع وذلك حتى يتمكنوا من التنقل ودخول أي مكان بكل سهولة، ومن خلال التالي نوضح لكم كيفية استخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا.

في البداية يتم تحميل برنامج توكلنا من جوجل بلاي.

يتم تسجيل الحساب الخاص بك على التطبيق.

ثم يتم عرض جميع البيانات الشخصية فى صفحة خاصة ولابد من التأكد من صحتها.

بعد ذلك اضغط على خدمة الجواز الصحي من قائمة الاختيارات، وسجل بياناتك الخاصة مع إضافة بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بك.

عند إنهاء الجرعات الخاصة بفيروس كورونا يتم وضع كلمة محصن على الصفحة الخاص بك ويجب التأكد من وجودها.

وبذلك يصبح الشخص قادر على السفر والتنقل بكل سهولة في جميع أنحاء المملكة السعودية.

طريقة تحميل تطبيق توكلنا لنظام Android

يمكن تحميل التطبيق للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد بكل سهولة، وذلك عن طريق تحميلة من جوجل بلاي، حيث يمكن البحث عنه وتحمليه أو تحميله مباشرة عبر رابط “من هنا”.

نبذة عن خدمة الجواز الصحي

وضح مسؤول وكالة الذكاء الاصطناعي أن المملكة العربية هي أول دولة تقوم بتفعيل خدمة الجواز الصحي، وبعد ذلك قامت بعض الدول بإتباع السعودية وتفعيل هذه الخدمة أيضاً.

ووضح قائلاً أن هذه الخدمة توضح إن كان الشخص مصاب أم لا وذلك للحفاظ على سلامة الآخرين.

وأكد على أهمية أخذ جرعات لقاح فيروس كورونا كاملة للتسجيل في الجواز الصحي والقدرة على التنقل بكل حرية داخل المملكة.

والقدرة على التنقل بكل حرية داخل المملكة. لا يتمكن أي شخص سواء سعودي أو غير سعودي من التنقل داخل أو خارج المملكة إلا إذا قام بالتسجيل في خدمة الجواز الصحي.

وهكذا نكون قدمنا لكم المعلومات الخاصة بكيفية استخراج الجواز الصحي من تطبيق توكلنا، ونبذة عن خدمة الجواز الصحي، وطريقة تحميل تطبيق توكلنا لنظام، Android.