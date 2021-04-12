نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد وزارة الصحة عبر تطبيق موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة حجز موعد التي أطلقتها وزارة الصحة السعودية والتي بدأت نتيجة لانتشار جائحة كورونا والحفاظ على صحة المتعاملين مع الوزارة وصحة العاملين بها من احتمالية انتقال العدوى بفيروس كوفيد 19، ولذلك تم إطلاق خدمة موعد وتطبيق على الهواتف الذكية.

تطبيق موعد وزارة الصحة

وفرت خدمة حجز موعد وزارة الصحة الكثير من الوقت والجهد وعملت على تنظيم العمل في المراكز الصحية المختلفة ووفرت الخدمة مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها إدارة الموعد وتعديله أو إلغائه، ويمكن حجز موعد من خلال تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف بالخطوات التالية:-

حجز موعد وزارة الصحة

بعد تحميل التطبيق من الروابط السابقة أو من خلال موقع وزارة الصحة السعودية وتثبيته على الهاتف يمكنك اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على التطبيق من خلال حسابك على منصة أبشر.

ثم الانتقال إلى أيقونة حجز موعد واختيار مركز الرعاية الأولية المراد الذهاب إليه.

يتم تحديد الموعد من خلال المواعيد المتاحة على التطبيق.

يتم تحديد وقت الزيارة بالساعة واليوم.

يتم تأكيد الحجز وتلقي رسالة الحجز على الهاتف.

يجب الالتزام بالذهاب في الموعد المحدد والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

حجز موعد عن طريق رقم وزارة الصحة

تم توفير وسيلة أخرى لحجز موعد مراكز الرعاية الأولي في المملكة وعن طريق الرقم المجاني الموحد لمن لا يتمكن من استخدام التطبيقات ويمكن الاتصال وحجز موعد بالخطوات التالية:-

الاتصال على الرقم” 937″. يتم اختيار خدمة حجز المواعيد وزارة الصحة. إدخال رقم الهوية سارية المفعول. ثم رقم الهاتف المفعل في أبشر. اختيار اسم العيادة أو مركز الرعاية المطلوب. تحديد الموعد بالوقت والتاريخ وساعة الحضور. يتم استقبال الرسالة الخاصة بالموعد على الهاتف في نفس اللحظة.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة وفرت أيضاً تطبيق صحتي لحجز موعد للحصول على لقاح كورونا، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق إتاحة أخذ لقاح كورونا بدون حجز موعد للفئات العمرية الأكثر من 75 عام، وذلك عن طريق أقرب مركز تطعيم بالمملكة.