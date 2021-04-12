نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تُحدد خطوات إصدار تصاريح العمرة والصلاة على تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” حصر خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة على تطبيق توكلنا، وأكدت الوزارة على حصر على التصاريح الممنوحة من خلال تطبيق توكلنا بحسب ما يظهره من فئات المحصنين من فيروس كورنا المستجد “كوفيد-19″، وأن هذا يأتي بناء على توجيهات سمو الأمير محمد بن سلمان بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتسخير كافة التقنيات الحديثة لخدمة المعتمرين وزوار البيت الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

كما أشارت وزارة الحج والعمرة بأنه سيتم الاستمرار فى إصدار التصاريح للمحصنين من خلال تطبيق “اعتمرنا” وأنه اعتباراً من أول رمضان 1442 هجرية سيتم منح تصاريح إدارة مناسك العمرة وأداء الصلوات فى المسجد الحرام، والزيارة للمسجد النبوي الشريف للأشخاص المحصنين من فيروس كورونا فقط وفقاً لما يظهره تطبيق “توكلنا” لفئات التحصين كالتالي:-

الشخص المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

الشخص المحصن الذي أمضى 14 يوماً على تلقيه الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا.

الشخص المحصن والمتعافِ من الإصابة بفيروس كورونا.

إصدار تصاريح العمرة والصلاة من خلال تطبيق توكلنا.

يتيح تطبيق توكلنا إصدار تصاريح العمرة والصلاة فى المسجد الحرام، والصلاة فى الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال خطوات سهلة ومبسطة، حيث يحظى تطبيق “توكلنا” على درجة توثيق عالية، حيث يعد هذا التطبيق من التطبيقات الموثوقة الآمنة فى تقديم الخدمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات استخراج تصريح العمرة والصلاة من تطبيق توكلنا

وقد أعلن تطبيق “توكلنا” خطوات استخراج تصريح العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف من خلال التطبيق وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهى كالتالي:-

الدخول على تطبيق توكلنا، ثم التوجه إلى “الخدمات” والضغط على إصدار التصاريح من “خدمات الحج والعمرة”.

تحديد نوع التصريح “عمرة”.

تحديد الاسم أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

تحديد التاريخ والوقت.

تحديد نقطة التجميع ومدينة القدوم، ثم الضغط على “الموافقة” على الإقرار.

بعد هذه الخطوات يتم استعراض التصريح وطباعته والتوجه لأداء العمرة.

وقد قامت وزارة الحج والعمرة بدعوة جميع مستخدمي تطبيق “توكلنا” إلى تحديث التطبيق من خلال متجر Google Play أو App Store أو AppGallery وذلك للاستفادة من خدمات استخراج تصاريح العمرة والصلاة والزيارة لمسجد الرسول حيث أن التطبيق يعمل بكفاءة عالية وفاعلية ومصمم على أعلى درجة من الأمان والخصوصية.