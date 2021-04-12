خطوات طلب إعفاء من بنك الراجحي وشروط الحصول علي قرض

خطوات طلب إعفاء من بنك الراجحي، في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية أصبح العديد من المواطنين يبحثون عن طريقة طلب إعفاء من بنك الراجحي، فالبنك من أفضل البنوك المتواجدة في المملكة لما يقدمه من خدمات متعددة والتي من زيادة الاستثمار وغير ذلك.

خطوات طلب إعفاء من بنك الراجحي

الطريقة الصحيحة للحصول علي إعفاء من بنك الرجحى بالمملكة العربية السعودية والشروط الواجب توافرها حتى يتم الموافقة على الطلب الخاص بك ليكم الخطوات خطوة بخطوة.

عليكم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص ببنك الراجحي من محرك البحث علي شبكة الانترنيت. على المتقدم أن يحضر صورة واحدة من بطاقة إثبات الشخصية المتعلقة بالشخص طالب الاعفاء من أجل أن يحصل على إعفاء من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية. يجب تقديم خطاب من جهة العمل الخاصة بمقدم الطلب والتي يعمل بها المتقدم من أجل الحصول على طلب الإعفاء والتي تتمثل في المسمى الوظيفي والراتب الشهري وكا البيانات الخاصة بة بجه عملة.

ما هي شروط طلب قرض من بنك الراجحي؟

يجب أن لا يتجاوز سن المتقدم عن ٦٠ عام فى تاريخ تقديم الطلب حتى يتمكن من الحصول علي القرض المطلوب. أن لا يقل راتب العميل عن ٢٠٠٠ ريال سعودي مدعم بخطاب من جهت العمل تفيد بقيمة الراتب الذى يتقاضة مقدم الطلب.

المستندات التي يطلبها بنك الراجحي ١٤٤٢

على العميل أن يثبت العجز الكلي أو شهادة الوفاة بالمستندات الدالة علي ذلك. الرقم المتعلق بالحفيظة، ومصدر إصدارها. من الوثائق التي يتطلب إحضارها نسخة واحدة من صورة الهوية الوطنية المتعلقة بالمواطنين سارية. إحضار نسخة من المستند الأصلي المتعلق بإقامة العميل داخل المملكة العربية السعودية. كتابة كافة البيانات الخاصة بك بكل دقة حتى يتم تحليل البيانات بشكل صحيح. إحضار بيان من جهة الوظيفة التي تتعلق بالعميل وتكون تحتوي على الراتب الشهري الخاص بالموظف. إحضار الوثائق والمستندات التي تتطلب للتمويل في بنك الراجحي.

بهذة الخطواط نكون قد شرحنا لكم كيفية التقديم للحصول علي إعفاء من بنك الرجحى بالمملكة العربية السعودية.