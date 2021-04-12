قائمة عروض بنده رمضان 1442 تخفيضات تصل إلى 40%

قائمة عروض بنده رمضان 1442 يتم تقديمها في شهر رمضان من أجل حرص سلسلة بنده على تقديم كل ما هو متميز لزوارها الكرام خلال شهر رمضان الكريم، حيث أن الأسر في المملكة العربية السعودية تنتظر عروض بنده السنوية بمناسبة قدومه والتي تدخل في إطار عروض هايبر بندة الأسبوعية أيضًا وتُمكن العملاء من الحصول على مستلزماتهم للشهر بالكامل، سواء حاجتهم من المشروبات أو المأكولات، أو عروض هايبر بندة إلكترونيات والتي تشمل الأجهزة المنزلية أيضًا، وسوف نتعرف على عروض بنده رمضان 1442 بالتفصيل.

قائمة عروض بنده رمضان 1442

وفي إطار عروض هايبر بنده الأسبوعية نجد أن هناك الكثير من الخصومات والتخفيضات على السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، ومن بين تلك العروض:

يمكنك الحصول على جبن مربعات من كيري بسعر 29.95 ريال سعودي، كما أن هناك عروض على الحليب المجفف الكامل الدسم من أنطور بسعر 38 ريال سعودي لحجم اثنين كيلو وربع.

واحصل على أرز مزة بسمتي أبو كاس بسعر يصل إلى خمسين ريال سعودي، وزن العبوة عشرة كيلو جرام، كما أن هناك عروض على دجاج دو وزن كيلو و200 جرام بسعر يصل إلى 93 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية على اللحوم

وهناك الكثير من العروض على اللحوم أيضًا وتتمثل تلك العروض في:

عروض على المفروم البقري البرازيلي حيث يصل سعر الكيلو إلى 21.95 ريال سعودي، وهناك عروض على مكعبات اللحم البقري البرازيلي بسعر يصل إلى 24.95 ريال سعودي.

وهناك عروض روستو بقري كولومبي بسعر 31 ريال سعودي، وقام هايبر بنده بطرح عروض أيضًا على الخروف الأسترالي موزة بالعظم يصل سعرها إلى 39 ريال سعودي، والفخذ بالعظم يصل سعره إلى 36 ريال سعودي.

ومتاح أيضًا كتف خروف نعيمي بسعر 71 ريال سعودي، وقطع خروف نعيمي بالعظم بسعر يصل إلى 69 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده لهذا الشهر

وهناك خصومات متنوعة على مكسرات وياميش رمضان في هايبر بنده وتتمثل عروض هايبر بنده لرمضان على الياميش في: