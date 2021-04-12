وديعة الاستثمار المباشر الراجحي وأهداف وطريقة الاستثمار ببنك الراجحي، حيث أن وديعة الاستثمار المباشر ببنك الراجحي عبارة عن وديعة تمنح العميل المرونة في اختيار مدة الاستثمار للمبالغ المالية التي يقوم بودعها في البنك بعائد تنافسي، كما أنها لديها العديد من المميزات التي تعمل علي جذب العملاء إليها ومن أهم مميزاتها إنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعطي بنك الراجحي العميل الحرية في اختيار فترة الاستثمار حسب راحة العميل، والجدير بالذكر أن هذا الاستثمار ليس لديه أي مخاطر ولا إضرار لذا يعتبر إنه ليس مجازفة، ويقوم بنكم الراجحي بتمويل 90% من مبلغ الوديعة للعميل، وهذا ما سنقوم بتوضيحه لك في هذا المقال.

وديعة الاستثمار المباشر بنك الراجحي

في حالة وجود الرغبة لدي العميل بعمل وديعة استثمار داخل بنك الراجحي فينبغي أن يتوافر لديه بعض الشروط التي قام بنك الراجحي بوضعها وأهم هذه الشروط:

أولا ينبغي أن يكون لدي العميل حساب جاري داخل بنك الراجحي.

أن لا يقل عمر العميل عند عمل الوديعة عن 21 عاما.

يجب أن لا يقل مبلغ الاستثمار عن عشرة آلاف دينار كويتي .

يجب توفير أصل الهوية الوطنية .

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أهداف الاستثمار في بنك الراجحي

هناك العديد من الأهداف التي تستطيع تحقيقها من خلال الاستثمار في بنك الراجحي ومن أهم هذه الأهداف :

عن طريق الاستثمار في الشركات التي تتبع الشريعة الإسلامية يتم زيادة قيمة الأصول.

يتم اختيار بعض الشركات التي تقوم بدفع الأرباح ويعمل البنك علي توزيع الأرباح علي المستثمرين أثناء الفترة المتفق عليها إما كل ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر أو عاما .

للاستثمار في بنك الراجحي تمويلات مختلفة مثل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل السيارات .

طريقة الاستثمار في بنك الراجحي

حيث يتميز بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات المصرفية، وبالإضافة لهذا فإن عدد الأسهم لديه كبير جدا مما يجعل قيمة السهم الواحد عشرة ريال سعودي فقط مما يضيف إمكانية التنوع في الأموال المستثمرة داخل البنك، كما أن هناك فرصة ليتم شراء أسهم البنك من خلال البورصة السعودية، فيقوم البنك بتقديم العديد من الخيارات للمستثمرين عبر صناديق الاستثمار الخاصة به، كما يقوم البنك بتقديم العديد من الخيارات في صناديق الأسهم والسلع المجلية والدولية، ويقدم الخيارات المختلفة لصناديق الصكوك وصناديق الاستثمار، والصناديق المشتركة المتعددة الأصول.الحوالة الدولية بنك الراجحي وطريقة التحويل

مميزات صندوق بنك الراجحي للأسهم السعودية الخاصة بالدخل الاستثمار المباشر