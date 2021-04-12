طريقة التسجيل في العوائد السنوية برقم الهوية 1442

التسجيل في العوائد السنوية هو واحد من الخدمات الإلكترونية التي تقدم إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن العوائد السنوية واحدة من أشكال الدخل التي تصرف لصالح المواطنين منذ سنوات عديدة، وتصرف العوائد مرة واحدة في العام، والمسؤول عنها هي وزارة المالية العوائد السنوية السعودية، وتقدم الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية لصالح المستفيدين، وسوف نتعرف على تفاصيل التسجيل في العوائد السنوية للسعوديين بالتفصيل.

التسجيل في العوائد السنوية

على من يرغب في التسجيل في العوائد السنوية للاستفادة منها، فيمكن اتباع الخطوات التالية:

سنقوم بزيارة بوابة وزارة المالية الإلكترونية.

ثم نقوم بالنقر على تبويب تسجيل الدخول، ومنها نختار منصة أفراد.

بعدها نقوم بالتسجيل وإدخال البيانات المطلوبة.

لا بد أن يتم إدخال بيانات الدخل وبيانات الحساب البنكي، كما أنه لا بد من إدخال العنوان الوطني للمواطن صاحب الطلب.

نقوم برفع المستندات والأوراق المطلوبة من خلال الموقع ومن ثم نقوم بالنقر على تبويب تسجيل.

بعدها سنحصل على كلمة سر مؤقتة من أجل تفعيل الحساب حتى يتثنى لك الدخول فيها بعد والتسجيل في الخدمات.

طريقة الاستعلام عن العوائد السنوية

ويمكن الاستعلام عن العوائد السنوية بالسجل المدني من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة المالية السعودية ومنها نختار الخدمات الإلكترونية.

نقوم بالدخول إلى بوابة خدمات الأفراد.

ثم نقوم بالنقر على تبويب الاستعلام عن العوائد السنوية ونقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة.

ثم نقوم بإدخال رقم التحقق وبعدها نختار استعلام.

حجز موعد العوائد السنوية وزارة المالية

وقد وفرت وزارة المالية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية يقع على رأسها خدمات حجز موعد العوائد السنوية وزارة المالية السعودية، ويمكن الاستفادة من الخدمات عن طريق الخطوات التالية: