عرض تمويلي بأقل راتب يبدأ من 10 الآف ريال من النايفات للتمويل الشخصي للرجال والنساء بالمملكة

قروض بدون تحويل الراتب بدون البنوك في السعودية، تعد من أهم القروض التي يرغب البعض في الحصول عليها، حيث يبحث العديد من المواطنين السعوديين سواء كانوا رجال أو نساء عن فرصة تمويل شخصي بشروط سهلة وميسره وهو ما توفره شركة النايفات للتمويل الشخصي، فتعد هذه الشركة هي شركة مساهمة سعودية وتم تأسيس هذه الشركة لتسهيل القروض التمويلية لجميع المواطنين السعوديين بموجب قرار من وزارة التجارة والاستثمار، وتقوم شركة النايفات للتمويل بتوفير التمويل الشخصي من خلال مبالغ نقدية تم دعمها من قبل صندوق النقد العربي السعودي، والتي يتم صرفها بتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تقديم كل التسهيلات لجميع المواطنين الراغبين في الحصول علي مبلغ مالي وسداده علي فترة زمنية تصل إلى خمسة سنوات، ويتم صرف قروض بمبالغ وسيولة مناسبة تتوافق مع ظروف كل شخص، وسوف نبرز لكم أهم مميزات قروض بدون تحويل الراتب بدون البنوك في السعودية من النايفات للتمويل الشخصي.

قروض بدون تحويل الراتب بدون البنوك في السعودية من النايفات

توفر شركة نايفات للتمويل الشخصي عدة قروض بدون تحويل الراتب مميزة من خلال طرح مبالغ تمويلية بحد أدني 10 الآف ريال، وبحد أقصي 300 ألف ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى السماح بفترة سداد التمويل الذي يتم الحصول عليه تصل إلى 60 شهر من بداية الحصول علي التمويل إلى أي عميل داخل المملكة.

كما يستطيع أي عميل تجديد مبلغ التمويل مرة أخري في حالة الرغبة بعد اتفاق مع شركة نايفات للتمويل الشخصي علي سداد جزء من أول تمويل، بالإضافة إلى وجود ميزة هامة وهي أنه يتم صرف التمويل النقدي للسعوديين من الرجال والنساء داخل المملكة العربية السعودية.

شروط تمويل الأفراد من النايفات للتمويل المالي داخل المملكة العربية السعودية



يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية سواء رجال أو نساء بالمملكة.

الدخل الخاص بالمستفيد في القطاع الحكومي لا يقل عن 5000 الآف ريال فقط.

الدخل الخاص بالمستفيد في القطاع الخاص لا يقل عن 7000 الآف ريال فقط.

قضاء فترة عمل لا تقل عن ثلاثة شهور بالعمل الحكومي.

قضاء فترة عمل لا تقل ستة شهور بالعمل الخاص.

الحد الأدنى لعمر العميل للحصول علي التمويل هو 20 عام فقط.

الحد الأقصى لعمر العميل للحصول علي التمويل هو 60 عام فقط.

مستندات يجب تقديمها للحصول علي تمويل الأفراد من النايفات للتمويل الشخصي

يجب ملي نموذج تمويل بالمبلغ المرغوب به، مع إحضار العنوان الوطني الخاص بكل عميل علي حده.

يجب إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار كشف حساب خاص عن أخر 3 شهور ماضية.

إحضار راتب تعريفي مصدق من جهة العمل التابع لها لكل فرد، موضحاً به تفاصيل الوظيفة وتاريخ الالتحاق بالعمل علي أن يكون مصدقاً من جهة العمل التابع لها كل عميل.

إحضار رسم تفصيلي بمكان المنزل والعمل الخاص لكل فرد يرغب في الحصول علي قرض مالي.

توفير رقم الآيبان الخاص بالعميل الذي من خلاله يتم إيداع مبلغ التمويل الذي يطلبه العميل من نايفات للتمويل الشخصي.

رابط التقديم علي قروض بدون تحويل الراتب من النايفات للقروض الشخصية

يمكن لجميع العملاء تقديم طلب قروض بدون تحويل الراتب بدون البنوك من خلال رابط التسجيل قروض نايفات، ويطلب كل عميل مبلغ التمويل الذي يريده.