موعد بداية شهر رمضان في السعودية 1442 بعد تحري الهلال.. وامساكية توقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام

كان ملايين من المسلمين داخل أراضي الحرمين المملكة العربية السعودية يترقبون موعد بداية شهر رمضان في السعودية 1442 بعد أن تعذر رؤية الهلال بالآمس على الرغم من تحريه في العديد من الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية وقطر والأردن والمغرب وغيرهم، وكانت المحكمة العليا في يوم السبت الجمعة الماضية أعلنت بداية تحري هلال شهر رمضان المعظم إلا أنه لم يظهر تلك الليلة، ومن ثم كانت في انتظار القرار السامي القاضي لتحريه مرة آخرى ليلة البارحة الأحد إلا أنه لم يتبين بعد، وخلال الساعات القليلة الماضية من مساء اليوم نوه الديوان الملكي أن المحكمة العليا سوف ترى الهلال غدا الثلاثاء إلا أنه منذ دقائق تم الإعلان موعد رمضان 2021 في السعودية وبدأ الجميع يبادر الأخر برسائل التهنئة رمضان.

موعد بداية شهر رمضان في السعودية 1442

أعلن الديوان الملكي بشكل رسمي خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن غداً الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م هو ايام ايام شهر رمضان الكريم، وبذلك تم انهاء الجدل حول السؤال المتكرر متى رمضان 2021 في السعودية، وبدأ خادم الحرمين وسمو ولي العهد محمد بن سلمان يهنئان كافة قيادات العالم العربي الإسلامي وقادة الدولة والرؤساء وغيرهم من العاملين في الحكومة السعودية بشكل خاص.

شهر رمضان وفضائله

لا أحد منا يغفل عن مدى الفضائل الطيبة في شهر رمضان العظيم الذي فضله الله عزوجل عن سائر الشهور الآخرى، حيث فيه تتضاعف الحسنات وتتصفد الشياطين ويُقرأ القرآن الذي نزل فيه على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أعطى الله الأمة الإسلامية ما لم يعط أحد غيرها من باقي الأمم إذ أنه سبحانه وتعالى رزقنا بليلة القدر التي هى خير من ألف شهر سواء في العبادة أو الثواب والحسنات، ولذلك منذ بدء رؤية هلال شهر رمضان وحتى آخر آذان للمغرب في يومه الأخير يعد غنية لابد على كل مسلم ألا يضيعها طول حياته.

امساكية شهر رمضان 2021 السعودية